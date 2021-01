Európska únia zverejnila zmluvu na vakcíny s firmou AstraZeneca

Európska komisia (EK) zverejnila zredigovanú verziu zmluvy na vakcínu proti koronavírusu s farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca, s ktorou sa sporí o dodávky dávok.

Stalo sa tak niekoľko hodín po tom, čo na to vyzvala predsedníčka EK Ursula von der Leyenová, vytvárajúc tlak na firmu pre jej rozhodnutie obmedziť dodávky očkovacej látky do Európskej únie (EÚ). Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Záväzné objednávky

Podľa von der Leyenovej, ktorá to povedala v nemeckom rádiu, zmluva podpísaná v auguste obsahuje „záväzné objednávky“ a vyzvala firmu na vysvetlenie. EÚ zakontrahovala doručenie 300 miliónov dávok po schválení Európskou liekovou agentúrou (EMA) s možnosťou dodávky ďalších 100 miliónov vakcín.

Očakáva sa, že očkovaciu látku EMA schváli dnes. Podľa zdrojov EÚ však blok teraz očakáva, že dostane len zhruba štvrtinu zo 100 miliónov vakcín, ktoré mali prísť do marca. Britsko-švédska spoločnosť obmedzenie dodávok pripisuje problémom pri produkcii v závodoch v Belgicku a Holandsku.

AstraZeneca porušuje svoje záväzky

Únia sa rozhodla zverejniť zmluvu, so zatajenými citlivými informáciami, aby podporila svoj argument, že AstraZeneca porušuje svoje záväzky.

Šéf firmy Pascal Soriot zase vyzdvihuje klauzulu dohody, v ktorej sa uvádza, že spoločnosť by sa mala „usilovať“ o uspokojenie dopytu EÚ bez toho, aby ju prinútila dodržiavať konkrétny harmonogram. Toto tvrdenie EÚ spochybňuje.

EÚ čelí tlaku v dôsledku kritiky, že distribúcia vakcíny v niekoľkých členských štátoch je príliš pomalá. Zásoby vakcíny od firiem Pfizer a BioNTech, ktorá je jednou z používaných látok v bloku, sú tiež nižšie, pretože obmedzili dodávky v súvislosti s navyšovaním výrobnej kapacity.

Predpokladá sa, že EÚ predstaví špeciálne právomoci, ktoré by mali pomôcť zabezpečiť jej zásoby vakcín. To by mohlo zahŕňať napríklad limit na vývoz vakcín vyrobených v bloku. Tiež sa podľa BBC špekuluje o tom, že by dané právomoci mohli prinútiť spoločnosti postúpiť výrobu iným firmám v rámci EÚ a deliť sa s nimi o duševné vlastníctvo. Európska rada však zdôrazňuje, že predtým, ako začnú byť tieto právomoci nevyhnutné, je potrebné rokovať s cieľom nájsť riešenie.