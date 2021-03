Európske štáty sa vracajú k očkovaniu AstraZenecou, Nórsko a Švédsko ešte vyčkávajú

Po štvrtkovom pozitívnom stanovisku Európskej liekovej agentúry (EMA) k účinnosti a bezpečnosti vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca viaceré európske štáty pokračujú v očkovaní touto látkou. Informoval o tom nemecký web Deutsche Welle.

Zrazenina sa môže dostať do srdca

Nemecko, Francúzsko a niekoľko ďalších krajín na „starom kontinente“ sa rozhodlo pozastaviť aplikáciu vakcíny AstraZeneca po tom, ako sa objavili správy, že u niektorých zaočkovaných mohla spôsobiť problémy so zrážanlivosťou krvi.

Pri takýchto zrazeninách existuje riziko, že by sa v tele mohli uvoľniť a putovať do srdca, mozgu alebo pľúc, čo by mohlo spôsobiť mŕtvicu, infarkt alebo iné ťažkosti. EMA však vo štvrtok vylúčila spojitosť tromboembolických prípadov s podaním vakcíny.

Španielsko vylúči časť populácie

Okrem spomenutých Nemecka a Francúzska budú pokračovať v používaní vakcíny AstraZeneca aj Taliansko, Lotyšsko, Bulharsko, Slovinsko či Litva. Španielsko sa k týmto štátom pridá tiež, no pre minimalizovanie zdravotných rizík vylúči niektoré demografické skupiny obyvateľstva.

Nórsko a Švédsko nateraz vyčkávajú, pretože chcú, aby situáciu týkajúcu sa vakcíny AstraZeneca vyhodnotili ich vlastné zdravotnícke orgány.