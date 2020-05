Eva z Bratislavy absolvovala test na Covid-19: Pred odberom sa pripravte diskomfort

Možnosť testovania na Covid-19 v súkromnom laboratóriu už využili mnohí Slováci, medzi nimi aj Eva z Bratislavy, ktorá negatívny test potrebuje na prekročenie rakúskych hraníc.

„Dôvody testu sú súkromné. Zoznámila som sa so Slovákom žijúcim v Rakúsku a po randení cez videohovor sme sa rozhodli, že sa stretneme osobne,“ vysvetlila s tým, že vďaka testu nemusí ísť v Rakúsku do karantény a v priebehu 24 hodín sa stihne vrátiť na Slovensko.

Nemohla vypiť ani hlt vody

Celý test prebehol veľmi rýchlo; na presný termín a čas odberu sa vopred objednala online. Spočiatku mala obavy a na test prišla s malou dušičkou, pretože počula, že niektorí ho zle znášajú, dokonca so slzami v očiach.

„Bola to veľmi rýchla záležitosť. Ja som využila možnosť walk in, nakoľko nemám auto. Po príchode k stredisku som sa zahlásila u muža, ktorý kontroloval záujemcov a ten ma nasmeroval na stoličku, kde som dostala vreckovku, aby som si mohla odkašľať a vysmrkať si nos. Potom nasledoval výter z hrdla – je to dosť hlboko, trošičku ma naplo, ale bolo to veľmi rýchle. Potom tiež pár sekúnd ďalšou tyčinkou v nose, je to trochu nepríjemné, ale naozaj to trvá len pár sekúnd, čiže za chvíľočku odchádzate a ani neviete, že ste boli na teste. Len v nose som cítila chvíľu ešte nejakú látku, ktorá bola evidentne na tyčinke,“ opísala svoju skúsenosť Eva.

Jediný diskomfort prežívala pred testom. Ráno totiž nemohla vypiť ani hlt vody a nesmela použiť zubnú pastu.

„Najhoršie bolo, že pri rannom termíne si človek nemôže umyť zuby a napiť sa,“ spresnila Eva s tým, že aspoň dve hodiny pred odberom si do úst človek nemôže vložiť ani žuvačku.

Cesta za hranice ju stála 80 eur

„Za samotný test som zaplatila 70 eur a ešte 10 eur za potvrdenie pre Rakúsko,“ doplnila.

Výsledok testu sa dozvie do 48 hodín, a potom sa ešte musí zastaviť v laboratóriu, kde jej dajú potvrdenie o negatívnom výsledku testu v nemeckom jazyku.