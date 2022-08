Exekútori sú proti návrhu Lengvarského o vymáhaní dlhov zdravotnými poisťovňami, sťaží to život neplatičom

Slovenská komora exekútorov vyzvala listom ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, aby upustil od svojho legislatívneho návrhu vymáhať pohľadávky zo zdravotného poistenia samotnými zdravotnými poisťovňami.

Ak by si zdravotné poisťovne vymáhali svoje pohľadávky voči neplatičom, malo by to vážny a negatívny dopad na pacientov, daňových poplatníkov aj vymožiteľnosť práva na Slovensku. Vyplýva to z tlačovej správy Slovenskej komory exekútorov, ktorá tým reagovala na návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach z dielne rezortu zdravotníctva.

Návrh sťaží život neplatičom

„Poisťovne zaťaží nákladmi na vytvorenie špecializovaných oddelení, na ktoré sa v konečnom dôsledku poskladajú všetci občania Slovenskej republiky svojimi povinnými zdravotnými odvodmi. Výsledkom bude, že na neplatičov zdravotného poistenia sa budú vo vyššej miere skladať tí, ktorí si ho riadne platia,“ uviedol prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller. Návrh podľa komory exekútorov sťaží život aj samotným neplatičom, pretože celý proces nebude pod kontrolou nezávislého súdu.

„Poisťovňa, teda jedna a tá istá inštitúcia, bude vydávať rozhodnutia, určovať ich vymoženie a zároveň bude odvolacím orgánom. Úradník v jednej miestnosti rozhodne o zrážkach zo mzdy dlžníka a úradník v druhej miestnosti zamietne jeho odvolanie. Namiesto nezávislého súdu bude o takých citlivých záležitostiach, ako je vymáhanie pohľadávky, rozhodovať neštátny súkromný subjekt. Ten zároveň získa prístup k citlivým informáciám dlžníka, ako sú napríklad jeho bankové účty. Dlžník pritom nebude mať právnu ochranu, ktorú mu dnes poskytuje exekučný poriadok, napríklad právo na splátky dlhu alebo právo na odklad exekúcie zo sociálnych dôvodov,“ upozornil Paller.

Zníženie vymožiteľnosti o tretinu

Ako ďalej upresňuje komora exekútorov, vymožiteľnosť pohľadávok zdravotných poisťovní súdnymi exekútormi je viac ako 60 percent. „Ministerstvo si pritom ako cieľ určuje 43 percent, čo znamená zníženie vymožiteľnosti o tretinu. Na túto stratu vo verejných financiách sa v konečnom dôsledku poskladajú všetci daňoví poplatníci, teda najmä tí, ktorí si svoje povinnosti voči štátu poctivo plnia,“ zdôraznil Paller.

Návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Jeho súčasťou je aj návrh právomoci pre zdravotné poisťovne, aby vymáhali pohľadávky od neplatičov poistného vo vlastnej réžii.