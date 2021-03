Exminister Drucker: Ak by sa Merkelová správala ako Matovič, na Slovensku nemáme žiadne vakcíny

Minister zdravotníctva Marek Krajčí s premiérom zlyhali v osvete očkovania. Keď pomaly do februára vláda nepovedala k vakcinácii ani mäkké f, nemôžeme sa čudovať, že tu máme antivakcinačné nálady. V rozhovore pre portál vZdravotníctve.sk to povedal bývalý minister zdravotníctva Tomáš Drucker (Dobrá voľba).

Hovorí v ňom tiež, čo si myslí o tajnom nákupe ruskej vakcíny Sputnik V aj o riadení rezortu zdravotníctva. Vracia sa k časom, kedy sám viedol rezort. Priznal, že nemal problém ísť ani na oslavy MDŽ strany Smer, ak to znamenalo, že jeho zákony prejdú.

Ako hodnotíte kroky aktuálnej vlády ohľadne objednania vakcíny Sputnik V?

Sputnik V má na Slovensku svojich zástancov aj odporcov. Je to najmä polarizačná téma, ktorá má priniesť vášne a v zásade prekrývať fakt, že sme najhorší v počte úmrtí na počet obyvateľov na celom svete v dôsledku zlých rozhodnutí Igora Matoviča a Mareka Krajčího. A to premiér Matovič nechce počúvať. Považujem to za hazardovanie so zdravím občanov, možno je to výborná účinná, bezpečná a kvalitná vakcína. Neviem to ja, neviete to vy a ani premiér.

O účinnosti či bezpečnosti vakcíny Sputnik V by nemali rozhodovať politici alebo občania, ktorí majú len obmedzené množstvo informácií. Sme súčasťou Európskej únie a máme pravidlá, ktoré nás majú chrániť a ako Slovensko by sme sami dnes nedokázali napríklad posúdiť a skontrolovať účinnosť a bezpečnosť každej vakcíny. K tomu slúži Európska lieková agentúra (EMA) a desaťtisíce odborníkov z celej Európy, nie náš premiér.

EMA má odborné schopnosti vyhodnotiť účinnosť, ale najmä bezpečnosť vakcíny. Keď liek alebo vakcína nemá účinnosť, tak nepomôže, neuškodí. Ak nie je bezpečná, tak je to zásadný problém. Faktom je, že Sputnik V nie je v súčasnosti overená vakcína. Ak nepotrebujeme liekovú agentúru, možno nepotrebujeme ani iné úrady a možno ani lekárov. Všetko môžeme robiť každý sám.

Premiér sa tvári, že nákup vakcín nie je geopolitikcká téma, lenže on ju z toho svojimi krokmi robí.

Premiér obhajuje kúpu Sputnika aj tým, že dodávky vakcín od európskych partnerov meškali a tak sa v mene pomoci občanom obrátil na Rusko.

Na Slovensko doviezli v prvej várke dostatočné množstvo vakcín, aby sme napríklad dokázali zaočkovať najzraniteľnejšiu skupinu seniorov aj zdravotníkov. My sme nedokázali poriadne ani to. A ešte sme aj vyhadzovali vakcínu do záchodu, pretože minister nedokázal kúpiť správne striekačky, hoci o tom vedel dlhé mesiace dopredu.

Ak by nákup ďalších vakcín myslel premiér úprimne, tak prečo takto teatrálne sa nedohodol aj s inými farmaceutickými firmami? Ďalších 19 vakcín je v rovnakej fáze klinického overovania ako Sputnik V.

Osobne nemám nič proti Sputniku, pokiaľ splní všetky požiadavky EMA, ako ostatné vakcíny. Musíme dbať na bezpečnosť zdravia ľudí a to či Sputnik alebo akákoľvek iná neregistrovaná vakcína predstavuje riziko dnes s istotou povedať nevieme.