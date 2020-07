Experimentálna vakcína vyvolala ochrannú reakciu na koronavírus, má ľahšie vedľajšie účinky

Experimentálna vakcína proti koronavírusu, na ktorej pracujú vedci z Oxfordskej univerzity, dokázala v prvotných testoch vyvolať ochrannú imunitnú reakciu u stoviek zaočkovaných ľudí.

Britskí výskumníci začali v apríli s testovaním na asi tisícke ľudí, pričom polovica z nich dostala experimentálnu vakcínu. Cieľom testov v takomto počiatočnom štádiu je vyhodnotenie bezpečnosti a zistenie toho, aký druh imunitnej reakcie látka vyvolá. Zatiaľ však nevedia povedať, či vakcína skutočne chráni.

Vakcína spúšťa obe zbrane imunitného systému

V štúdii, ktorú publikovali v pondelok v magazíne Lancet, vedci uvádzajú, že ich experimentálna vakcína proti ochoreniu COVID-19 vyvolala u ľudí vo veku 18 až 55 rokov dvojitú imunitnú reakciu, ktorá pretrvala najmenej dva mesiace po ich imunizácii.

„Takmer u všetkých vidíme dobrú imunitnú reakciu,“ skonštatoval Adrian Hill, riaditeľ Jennerovho inštitútu na Oxforde. Vakcína podľa neho veľmi dobre spúšťa obe zbrane imunitného systému – vytváranie protilátok aj reakciu T-lymfocytov.

Vakcína vyvolávala ľahšie vedľajšie účinky, ako horúčku, zimnicu alebo bolesť svalov. Tie sa u ľudí zaočkovaných proti koronavírusu objavovali častejšie, ako u kontrolnej skupiny s vakcínou proti meningitíde.

Zaviazali sa vyrobiť dve miliardy dávok

Podľa Hilla pritom ďalej pokračujú rozsiahlejšie testy zamerané na vyhodnotenie efektívnosti vakcíny, na ktorých sa zúčastňuje asi 10-tisíc ľudí vo Veľkej Británii a tiež účastníci z Juhoafrickej republiky a Brazílie. Ďalšia štúdia, do ktorej by sa malo zapojiť okolo 30-tisíc ľudí, by sa mala už čoskoro začať v Spojených štátoch.

Dostatok údajov, ktoré by mali ukázať, či je vakcína vhodná na masové očkovacie kampane, by mali mať vedci podľa Hilla do konca roka.

Vakcína podľa neho vyvolala u ľudí vytvorenie zhruba rovnakej hladiny protilátok, akú majú ľudia, ktorí prekonali COVID-19, a dúfa, že ochranu navyše by mohla poskytnúť reakcia T-lymfocytov. Imunitnú reakciu by mohli posilniť dve dávky vakcíny. Tie v rámci klinických testov podávali s odstupom štyroch týždňov.

Oxford spolupracuje s farmaceutickou firmou AstraZeneca, ktorá sa zaviazala vyrobiť dve miliardy dávok.