Fakultná nemocnica v Žiline ako prvá na Slovensku prechádza na nový informačný systém

Žilinská Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) prechádza ako prvá fakultná nemocnica na Slovensku na nový nemocničný informačný systém. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková. Plánovaná modernizácia financovaná zo zdrojov Ministerstva zdravotníctva SR nahrádza dve desaťročia staré technologické riešenie MEDEA. Podľa riaditeľa nemocnice Igora Stalmašeka prinesie nová technológia komfortné užívateľské prostredie a zefektívnenie práce.

Dočasné spomalenie procesov

„Prechod na nový nemocničný systém predstavuje výnimočný zásah do chodu našej nemocnice. Je to zásadná zmena, ktorá sa dotýka enormnej databázy údajov, informácií a predovšetkým práce našich zamestnancov. Staré technologické riešenie už nestačilo na aktuálne zmeny legislatívy, potreby vykazovania do zdravotných poisťovní či moderné funkcie. Nové prvky, ktoré sme do pôvodného systému pridávali, spôsobovali jeho spomalenie, neefektívnu prácu a mnohé z nich už ani nebolo možné implementovať,“ uviedol generálny riaditeľ žilinskej nemocnice Igor Stalmašek.

Zmena nemocničného informačného systému je v týchto dňoch sprevádzaná masívnym prenášaním informácií o pacientoch, diagnózach, ale aj laboratórnych či biomedicínskych údajov do nového dátového úložiska. „Napriek dôkladnej príprave a školeniam zamestnancov sa nedokážeme vyhnúť dočasnému spomaleniu procesov. Každá zmena so sebou zo začiatku prináša určité obmedzenia a vyžaduje čas, preto môže dôjsť k zvýšeniu čakacích dôb v ambulanciách, ktoré je však len dočasné a je spôsobené práve prebiehajúcou migráciou údajov,“ upozornil vedúci odboru informatiky a správy sietí žilinskej nemocnice Peter Belan.

Historicky významná modernizácia

V súvislosti s dočasným spomalením systému a predĺžením čakacích lehôt spôsobenými prechodom na nový nemocničný informačný systém sa žilinská nemocnica ospravedlňuje pacientom za vzniknuté obmedzenia.

„Rád by som pacientom a všetkým zamestnancom vyjadril vďaku za trpezlivosť a ochotu počas tohto náročného obdobia. Verím však, že spoločne túto nevyhnutnú zmenu zvládneme a po 22 rokoch nám pomôže priniesť do Žiliny ďalšiu historicky významnú modernizáciu,“ dodal Stalmašek.