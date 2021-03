Farmaceutická firma dostala pokutu za liek na chudnutie, ktorému pripisujú stovky úmrtí

Parížsky súd uznal francúzsku farmaceutickú spoločnosť Servier za vinnú v prípade lieku pre diabetikov používaného na chudnutie, ktorému pripisujú stovky úmrtí.

Firmu odsúdili za neúmyselné zabitie, neúmyselné zranenie a podvod s priťažujúcimi okolnosťami, pričom dostala pokutu 2,7 milióna eur a ďalšie stovky miliónov musí vyplatiť ako odškodné, ktoré si rozdelia žalobcovia.

Len odškodné za podvod pritom dosahuje takmer 159 miliónov eur.

Zakladateľ firmy už zomrel

Súd tiež vymeral podmienečný štvorročný trest a pokuty jedinému preživšiemu vysokopostavenému predstaviteľovi Servieru Jean-Philippeovi Setaovi, ktorý čelil obvineniam z účasti.

V začiatkoch súdneho konania bol obvinený aj zakladateľ a výkonný riaditeľ firmy Jacques Servier, no ten v roku 2014 zomrel. Firma tiež čelila obvineniu z podvodu. Toho ju však súd zbavil.

Rozhodnutie súdu uzavrelo súdny maratón so Servierom, ktorý zahŕňal viac ako 6 500 žalobcov a takmer 400 právnikov. Masívny proces trval desať mesiacov naprieč rokmi 2019 a 2020. Parížskemu súdu trvalo prečítať celý verdikt takmer tri hodiny.

Liek bol na trhu 33 rokov

Prípad sa týka lieku Mediator pre diabetikov. Liek bol na trhu 33 rokov, do roku 2009, a za ten čas ho podľa štúdie z roku 2010 podozrievajú z viac ako 2 000 úmrtí.

Lekári ho spájajú so srdcovými a pľúcnymi ochoreniami. Niektorí ľudia, ktorí brali liek na potláčanie chuti do jedla a prežili, utrpeli vážne zdravotné komplikácie, pričom museli podstúpiť transplantácie srdca či ďalšie zákroky. Jeden lekár na problémy upozornil už v roku 1998, no ako vypovedal, šikanovali ho, aby svoje vyjadrenia stiahol.

Po tom, ako sa lekárske orgány vo Švajčiarsku, Španielsku a Taliansku začali firmy pýtať na vedľajšie účinky lieku, Servier v rokoch 1997 – 2004 stiahol liek z tamojších trhov. Stiahnutie z hlavného, francúzskeho, trhu prišlo až v roku 2009 po nezávislom vyšetrovaní ďalšej znepokojenej lekárky.

Servier obvinili z toho, že uprednostňoval zisky pred osohom pre pacientov tým, že umožňoval široké a nezodpovedné predpisovanie lieku na chudnutie. Spoločnosť argumentovala, že o nebezpečenstve, ktoré liek predstavoval, nevedela.