Farmaceutická spoločnosť Valneva má problém, britská vláda odstúpila od zmluvy o nákupe vakcín

Francúzsky farmaceutický startup oznámil, že britská vláda s ním náhle ukončila dohodu o dodávkach desiatok miliónov dávok očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19. Veľká Británia tvrdí, že spoločnosť Valneva porušila svoje záväzky vyplývajúce z dohody o dodávkach.

Francúzska firma to však v pondelok „rozhodne“ poprela. Britská strana názor spoločnosti Valneva hneď nekomentovala. Vakcína proti koronavírusu, ktorú vyvíjajú v závode firmy Valneva v Škótsku, je v súčasnosti v tretej fáze skúšok a regulačné úrady ju ešte neschválili.

Británia si pôvodne objednala 60 miliónov dávok tejto očkovacej látky a ponechala si opciu na nákup ďalších 90 miliónov dávok. Neskôr objednávku zvýšila o 40 miliónov dávok. Celková hodnota 190 miliónov dávok je 1,4 miliardy eur, konštatovala Valneva.

Ak by Veľká Británia všetky objednané vakcíny kúpila, dodávky by trvali do roku 2025. Spoločnosť Valneva vo vyhlásení uviedla, že na všetkých frontoch pokračuje vo výskume a testovaní a dodržiava harmonogram.