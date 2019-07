Fico vyzval ministerku Kalavskú, aby vysvetlila stratifikáciu nemocníc

Predseda strany Smer – SD Robert Fico chce, aby ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská vysvetlila projekt stratifikácie nemocníc.

„Ja vyzývam touto cestou pani ministerku, nech príde a povie, o čom to všetko jednoducho je,“ povedal v utorok na tlačovej besede.

Ako ďalej informoval, o téme premeny nemocníc chce vedieť viac. „Nehovorili sme o tom ani na Smere, ani na koaličnej rade. Bez tohto sa, bohužiaľ, nemôže nič diať,“ upozornil.

O stratifikácii nič nevie

„Doteraz sa nepostavila pani ministerka, neprišla a nepovedala: Toto je mojím cieľom. Má to takéto riziká, čo si o tom myslíte,“ uviedol Fico.

Ak podľa neho stranu niekto presvedčí, že stratifikácia je užitočná, dobrá reforma, podporia ju. „Ale ak jediným viditeľným výsledkom stratifikácie bude to, že štyri mesiace pred voľbami sa budú rušiť nemocnice, tak ako politický líder strany mám nejakú mieru zodpovednosti,“ povedal Fico.

Podľa neho nemôže prísť zákon do parlamentu bez toho, aby koaliční partneri, a najmä strana, ktorá to cez svojho ministra predkladá, nevedela, aké sú dôsledky takéhoto rozhodnutia. „Sú niekedy rozhodnutia, ktoré vyžadujú politické posúdenie,“ dodal Fico.

Ministerka je pripravená vysvetľovať

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) v reakcii uviedlo, že Kalavská je spolu so svojím tímom pripravená projekt stratifikácie odprezentovať a vysvetliť všetky podrobnosti Robertovi Ficovi.

„Obe kancelárie si už dohodli termín na stretnutie. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská je pripravená reformu do detailov vysvetliť,“ oznámilo ministerstvo.

Materiál podľa rezortu niekoľkokrát prerokovali poslanci Výboru NR SR pre zdravotníctvo. Väčšinovo mu vyjadrili podporu, vrátane predsedu zdravotníckeho výboru Štefana Zelníka. Podporu stratifikácii vyjadril aj predseda vlády Peter Pellegrini.

Nepôjde o rušenie nemocníc

„Materiál bol pripravovaný zároveň v úzkej spolupráci so zdravotnými poisťovňami, odbornou obcou, zástupcami štátnych aj neštátnych ústavných zdravotníckych zariadení a analytickými jednotkami, ktorí vyjadrili k predmetnému materiálu podporu a nevyhnutnosť systémovej zmeny,“ konštatovalo MZ.

„Chceme zároveň ubezpečiť, že materiál stratifikácie nie je o rušení nemocníc, ale o nastavovaní parametrov kvality. Projekt by do systému po prvýkrát v histórii Slovenska priniesol merateľné kritériá výsledkov liečby, vďaka čomu by sa mala zlepšiť kvalita a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti. Zároveň zadefinuje pravidlá pre novú minimálnu sieť nemocníc, ktorá sa oproti súčasnosti práve naopak – niekoľkonásobne zvýši,“ pripomenulo ministerstvo.

Stratifikácia má podľa MZ pacientom priniesť kvalitnú, bezpečnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť a zvýšiť efektivitu vynakladaných zdrojov na ústavnú zdravotnú starostlivosť.