Foto: Komárňanská nemocnica otvára pavilón internistických disciplín

Nemocnica Komárno od pondelka spúšťa prevádzku Pavilónu internistických disciplín. Starý pavilón zrekonštruovali a komplexne obnovili. Vymenili okna, sanitárnu techniku, elektrické rozvody aj podlahovú krytinu. Inštalovali aj vzduchotechniku, vrátane klimatizácie.

Ako informovala skupina AGEL, do ktorej komárňanská nemocnica patrí, celkom nové je vybavenie pavilónu. Väčšina postelí je elektricky polohovateľných a majú antidekubitárne matrace. To ocení personál v každodennej práci a prinesie to i pohodlie pre pacientov pri polohovaní.

Investícia do modernizácie si podľa vyjadrení nemocnice vyžiadala celkovo takmer 5,2 mil. eur. Z toho 662 tis. eur nemocnica použila na nákup mobiliáru a prístrojovej techniky.

Na skvalitnení zdravotnej starostlivosti sa bude podieľať okrem špeciálne vyškoleného personálu aj najmodernejšia medicínska technika. K zvýšenému štandardu prispeje taktiež recepcia s elektronickými objednávkovými a vyvolávacími systémami, ktoré umožnia lepšiu orientáciu a manažment pacienta.

Na štyroch poschodiach lôžkové oddelenia, na prízemí sú ambulancie

V pavilóne internistických disciplín bude Oddelenie vnútorného lekárstva, ktoré sa nachádza na štvrtom a treťom poschodí. Poskytuje širokú škálu diagnostickej a liečebnej starostlivosti, a to pri ochoreniach srdcovocievnych, tráviacich, hematologických aj nefrologických. Ročne sa na tomto oddelení hospitalizuje cez dvetisíc pacientov. Na oddelení budú taktiež hospitalizovaní aj pacienti geriatrického oddelenia.

Na druhom poschodí otvára nemocnica neurologické oddelenie, ktoré ročne lieči viac ako tisícdvesto pacientov. Je základným článkom v systéme viacstupňovej starostlivosti o pacientov s neurologickými ochoreniami. V regióne poskytuje komplexnú diagnosticko-terapeutickú a následnú starostlivosť o pacientov s náhlymi cievnymi mozgovými príhodami, so záchvatovými ochoreniami, neurodegeneratívnymi, neurometabolickými, neuromuskulárnymi, demyelinizačnými, zápalovými, nádorovými ako aj vertebrogénnymi ochoreniami.

Na prvom poschodí je vybudovaná jednotka intenzívnej starostlivosti oddelení vnútorného lekárstva a neurológie. Predpokladom je, že spolu tieto pracoviská hospitalizujú mesačne viac ako 400 pacientov.

Na prízemí sa nachádzajú ambulancie urgentného príjmu interné a neurológia. Otvárajú sa aj ambulancia kardiológie, ambulancia vnútorného lekárstva a geriatrie. Na prízemí bude aj reumatológia a endokrinológia.