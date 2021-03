Francúzsko daruje Slovensku 15-tisíc vakcín AstraZeneca, podľa Matoviča ide o gesto priateľstva

Francúzsko daruje Slovensku 15-tisíc vakcín AstraZeneca. Na sociálnej sieti to uviedol premiér Igor Matovič s tým, že ide o gesto priateľstva a európskej solidarity v ťažkej epidemickej situácii. Slovensko dostane vakcíny ako dar prvýkrát.

„V čase, keď je pre všetky krajiny Európskej únie veľmi citlivé ponúknuť vlastné vakcíny, aj keď ich niekde inde pre zlú situáciu môžu potrebovať viac, o to väčšie je toto gesto, a o to väčšia je naša vďaka francúzskej vláde,“ uviedol Matovič. Dodal, že sa Francúzsko takisto veľmi aktívne zasadzovalo za to, aby nám bolo schválených 100-tisíc SOS dávok od Pfizer/BioNTech cez Európsku úniu.