Koronavírus sa vo Francúzsku vyskytol zrejme už v decembri, lekár opäť otestoval vzorky pacientov

Pacient, ktorému 27. decembra neďaleko Paríža diagnostikovali zápal pľúc, mal v skutočnosti koronavírus. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na jeho lekára.

Vzorky pretestovali

Doktor Yves Cohen povedal francúzskym médiám, že vzorky, ktoré v tom čase pacientovi odobrali, nedávno otestovali aj na COVID-19 a boli pozitívne. Päťdesiatnik sa medzičasom úplne zotavil a vraj netuší, kde sa mohol nakaziť, pretože nebol v žiadnych infikovaných oblastiach.

Znamená to však, že sa vírus dostal do Francúzska takmer o mesiac skôr, ako sa pôvodne predpokladalo. Až dosiaľ boli prvé tri prípady potvrdené 24. januára, pričom dvaja nakazení boli v čínskom Wu-chane a tretí bol ich blízky príbuzný.

Cohen, ktorý vedie pohotovosť v nemocniciach Avicenne a Jean-Verdier neďaleko Paríža, pre francúzskeho vysielateľa BFMTV vysvetlil, že si nedávno znovu prechádzal záznamy pacientov, ktorých prijali v decembri a januári s príznakmi podobnými chrípke. Rozhodol sa pritom pretestovať vzorky 14 z nich.

Jeden zo 14 testov bol pozitívny

„Znovu sme otestovali výtery z nosa, ktoré sme v tom čase robili v súvislosti s inou diagnózou, aby sme sa pokúsili nájsť stopy koronavírusu,“ vysvetlil s tým, že jeden zo 14 testov bol pozitívny.

„Otestovali sme to ešte dvakrát, aby sme sa uistili, že to nie je chyba, a dvakrát to bolo znovu pozitívne,“ opísal.

Na svoje zistenie upozornil aj národný zdravotnícky úrad a vyzval ďalších virológov, aby vzorky vo svojich nemocniciach pretestovali na COVID-19. Kompletnú správu o prípade tento týždeň zverejní International Journal of Antimicrobial Agents.