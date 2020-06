Geneticky modifikovaná ryža by mohla znížiť vysoký krvný tlak, na človeku to zatiaľ neskúšali

Geneticky modifikovaná ryža s obsahom niekoľkých antihypertenzných peptidov znižuje vysoký krvný tlak. Keď výťažok z ryže podali potkanom s hypertenziou, ich tlak sa znížil. Tím vedcov publikoval svoje zistenia v Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Problémom sú nežiadúce vedľajšie účinky

Na liečbu vysokého krvného tlaku sa používajú väčšinou syntetické ACE inhibítory, ktoré však často majú nežiaduce vedľajšie účinky. Spôsobujú suchý kašeľ, bolesť hlavy, kožné vyrážky či poškodenie obličiek.

Prírodné ACE inhibítory nachádzajúce sa v niektorých potravinách vrátane mlieka, vajec, rýb, mäsa a zeleniny majú slabšie vedľajšie účinky. Získavanie veľkého množstva peptidov z takýchto zdrojov by však bolo časovo aj finančne náročné.

Potkanom sa znížil krvný tlak

Odborníci sa rozhodli geneticky modifikovať ryžu, ktorú považujú za jednu z najbežnejších potravín na svete. Z ryže napokon extrahovali celkový proteín vrátane peptidov a podali ho potkanom.

Po dvoch hodinách spozorovali u zvierat s hypertenziou zníženie krvného tlaku, pričom u potkanov, ktorým podali proteíny z neupravenej ryže, sa účinok nedostavil. Potkanom počas piatich týždňov podávali múku z upravenej ryže a takisto spozorovali pozitívny výsledok, ktorý trval aj ďalší týždeň. Potkany pritom nemali žiadne bežné vedľajšie účinky.

Výskumníci vyhlásili, že ak by tieto peptidy mali rovnaký účinok na človeka, znamená to, že napríklad osoba s hmotnosťou 70 kilogramov by každý deň potrebovala skonzumovať polovicu lyžice špeciálnej ryže na prevenciu a liečbu hypertenzie.