Globálny plán o distribúcii vakcíny podpísalo 165 krajín, zaočkujú najmenej 20 percent ľudí

Do globálnej iniciatívy zameranej na spravodlivú distribúciu akejkoľvek efektívnej vakcíny proti novému koronavírusu sa zapojilo 165 krajín sveta.

Celosvetová aliancia pre očkovanie Gavi v stredu vo vyhlásení informovala, že 75 bohatých krajín sa pridá k iniciatíve Covax, do ktorej sa zapája aj ďalších 90 krajín s nízkymi príjmami, ktoré dúfajú, že dostanú darované vakcíny.

Tlačová agentúra The Associated Press tento týždeň informovala, že iniciatíva by mohla umožniť bohatým krajinám posilniť ich vlastné zásoby vakcíny proti koronavírusu, zatiaľ čo by pre viac zraniteľnejšie obyvateľstvo zostalo menej dávok.

Očkovanie by mohla dostať pätina obyvateľstva

Keď sa Gavi minulý mesiac obrátila na darcovské vlády, uviedla, že v prípade vyvinutia efektívnej vakcíny proti ochoreniu COVID-19, všetky krajiny jej dostanú dosť na zaočkovanie 20 % percent ich obyvateľstva, a to vrátane bohatých krajín, ktoré už uzavreli dohody s výrobcami liekov a môžu mať vlastné zásoby. Krajinám odporúča, ale nevyžaduje to od nich, aby sa vzdali dávok, ktoré by nemuseli potrebovať.

Odborníci po celom svete sa venujú výskumu desiatok vakcín. Niektoré krajiny, ako napríklad Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko a Spojené štáty, si už objednali stovky miliónov dávok, a to ešte predtým, než sa potvrdila ich účinnosť.

Podľa kritikov ponuka zaobstarania viac vakcín prostredníctvom Gavi pre bohaté krajiny predstavuje možnosť ako nahromadiť obmedzené množstvo vakcín bez následkov.

Pre krajiny ponúka garantovaný podiel dávok

Podľa výkonného riaditeľa Gavi Setha Berkleyho plán pre krajiny ponúka garantovaný podiel dávok, či už si ich môžu dovoliť kúpiť alebo potrebujú pomoc. Uznal, že zatiaľ neexistuje žiaden presadzovací mechanizmus, aliancia však podľa jeho slov bude komunikovať s bohatými krajinami s cieľom navrhnúť možné riešenia.

Spomínaných 165 krajín v iniciatíve predstavuje podľa Gavi zhruba 60 percent svetovej populácie. Aliancia plánuje na kúpu vakcín proti COVID-19 vyzbierať dve miliardy dolárov (v prepočte približne 1,7 miliardy eur).