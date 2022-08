Globálny počet prípadov opičích kiahní klesol o vyše 20 percent, zmenil sa tak mesiac trvajúci trend

Globálny počet nahlásených prípadov opičích kiahní minulý týždeň klesol o 21 percent. Zmenil sa tak mesiac trvajúci trend rastu počtu týchto infekcií. Zároveň ide o možný signál, že šírenie tohto ochorenia v Európe sa pravdepodobne začína oslabovať. Informovala o tom vo štvrtok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

WHO za minulý týždeň nahlásila 5 907 nových prípadov opičích kiahní a uviedla, že v dvoch krajinách, a to v Iráne a Indonézii, objavili prvé prípady tohto ochorenia. Od záveru apríla doteraz z 98 krajín nahlásili viac ako 45-tisíc prípadov tejto infekcie. V uplynulom mesiaci tvorili prípady zo Severnej a Južnej Ameriky 60 percent nákaz a prípady z Európy zhruba 38 percent. Ešte začiatkom júla riaditeľ WHO pre Európu konštatoval, že 90 percent všetkých laboratórne potvrdených prípadov pochádzalo z Európy.

Podľa najnovšej správy WHO 96 percent prípadov opičích kiahní potvrdili u mužov, ktorí mali sex s inými mužmi. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča krajinám, aby prioritne očkovali tých, ktorí sú ochorením vysoko ohrození, vrátane gejov a bisexuálnych mužov s viacerými sexuálnymi partnermi a tiež zdravotníkov a pracovníkov laboratórií.