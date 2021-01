Guvernéri mexických štátov si môžu vakcíny obstarávať už sami, krajina sa však nevyhne dlhým poradovníkom

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador dal guvernérom jednotlivých štátov povolenie samostatne obstarávať vakcíny proti koronavírusu. Federálna vláda dosiaľ získala asi 750-tisíc dávok vakcíny Pfizer a minula približne 600-tisíc z nich.

Krajina chce v úvodnej fáze vakcinácie zaočkovať zdravotníckych pracovníkov v prvej línii. Následne by mali podať vakcínu proti ochoreniu COVID-19 ľuďom starším ako 60 rokov, v tretej skupine budú osoby nad 50 rokov a vzápätí prídu na rad obyvatelia po štyridsiatke, pričom do konca roka by chceli zaočkovať čo najvyššie percento populácie.

Keďže Mexiko so 130 miliónmi obyvateľov sa pravdepodobne nevyhne dlhým poradovníkom na vakcíny, guvernéri a súkromný sektor začali tlačiť na vládu, aby im umožnila zaobstarať si vakcíny vo vlastnej réžii. López Obrador napokon súhlasil, no pod podmienkou, že o týchto krokoch budú zakaždým informovať federálnu vládu a používať iba schválené vakcíny.

Mnohé mexické organizácie toto rozhodnutie uvítali. Tamojšia únia zamestnávateľov vyhlásila, že „ciele národnej očkovacej stratégie sa dajú dosiahnuť iba prostredníctvom koordinovaných opatrení medzi vládou, vládami štátov a súkromným sektorom“.