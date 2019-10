Haško na úrade pre dohľad skončil, vláda ho napriek rezignácii odvolala

Poznámka ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej, že návrh na odvolanie šéfa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) nestiahla a nestiahne, bola namieste.

Vláda na svojom utorňajšom zasadnutí v Sobranciach totiž Tomáša Haška z funkcie predsedu ÚDZS odvolala.

Predbehla tak termín, ku ktorému by inak Haško na úrade skončil. Po tom, čo ministerka vláde predložila návrh na jeho odvolanie, sám z funkcie rezignoval.

Háčik však bol v tom, že ak by vláda len akceptovala jeho rezignáciu, vo funkcii by zotrval do konca novembra. To kritizovalo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Podľa neho tak Haško mohol rozhodovať o odvolaniach v záchrankovom tendri a „zametať stopy po podvode“, vyhlásil šéf OĽaNO Igor Matovič.

Práve záchrankový tender zlomil Haškovi väz. Väčšinu bodov záchrannej služby totiž získala firma, ktorá bola prepojená na členov výberovej komisie.

Haško akékoľvek pochybenia vytrvalo odmietal. Svoje odstúpenie z pozície predsedu ÚDZS odôvodnil tým, že nechce pripustiť, aby „profesionalita zamestnancov úradu bola degradovaná a spochybňovaná.“