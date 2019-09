Haško nesprístupnil dokumentáciu o súťaži na záchranky, Cigánikovú jeho rozhodnutie pobúrilo

Predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Tomáš Haško neumožnil poslancom zdravotníckeho výboru nahliadnuť do dokumentácie týkajúcej sa súťaže na záchranky.

Kontrola NAKA

Informovala o tom poslankyňa NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a tímlíderka strany pre zdravotníctvo Jana Cigániková.

„Som pobúrená rozhodnutím predsedu Tomáša Haška neumožniť nahliadnuť počas na to určeného a vopred oznámeného poslaneckého prieskumu do materiálov a dokumentácie týkajúcich sa súťaže na záchranky. Po našom príchode na ÚDZS nám bolo oznámené, že nás nemôžu pustiť do spisov s odvolaním sa na mlčanlivosť. Poslanci sa pritom dostávajú k oveľa tajnejším materiálom, ako je súťaž na záchranky. Podľa zákona sme totiž považovaní za preverené osoby,“ konštatovala Cigániková.

Ako uviedla Cigániková, stačilo by, ak by dal úrad poslancom podpísať mlčanlivosť, podľa nej by však musel byť na strane úradu záujem.

Predseda úradu pre dohľad podľa Cigánikovej následne argumentoval tým, že na ÚDZS prebieha kontrola Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). „Nie všetky spisy však boli zapečatené a poslanci sa nedostali ani k tým, ktoré boli mimo zapečatenej miestnosti,“ uviedla tímlíderka strany SaS pre zdravotníctvo.

Výzva ministerke Kalavskej

Ako informovala, v netransparentnej súťaži sa rozhoduje o trištvrte miliarde eur, ktoré majú slúžiť na zdravotnú starostlivosť pre občanov.

„Preto je nepochopiteľné a neospravedlniteľné, ak úrad, ktorý má slúžiť ľuďom, robí všetko preto, aby zabránil kontrole vynakladania verejných zdrojov,“ dodala Cigániková. Konanie predsedu Haška je podľa nej neospravedlniteľné, ako uviedla, najprv odmietol zbaviť jednotlivých členov komisie mlčanlivosti, teraz zabránil poslancom súťaž skontrolovať.

„Z tohto dôvodu žiadame ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú, aby nečakala na výsledky kontroly a okamžite navrhla vláde odvolanie predsedu ÚDZS. Zároveň žiadame zrušiť podozrivú súťaž a vyhlásiť transparentným spôsobom novú tak, aby sa neplytvalo verejnými zdrojmi a najmä, neboli ohrození občania,“ uzavrela Cigániková.

Agentúra SITA požiada o reakciu ministerstvo zdravotníctvo a predsedu ÚDZS Tomáša Haška.