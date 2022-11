Heger a šéf lekárkych odborov podpísali memorandum o zlepšení systému zdravotníctva, mzdy sa navýšia všetkým zdravotníkom

Premiér Eduard Heger, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský v stredu spoločne podpísali memorandum o zlepšení systému zdravotníctva. Vláda týmto krokom reaguje na hromadné podanie výpovedí lekárov v nemocniciach. Znenie memoranda je kompromisom, ktorý sa od polovice novembra dosiahol v rokovaniach medzi zástupcami vlády a predstaviteľmi LOZ.

Historické navýšenie miezd

„Verím, že podpisom s LOZ sa najmä pacientom začínajú lepšie časy,“ začal svoj príhovor po podpise memoranda predseda vlády Eduard Heger. Potvrdil, že záväzky voči lekárskym odborárom sa začínajú plniť. „Historicky sme navýšili mzdy nielen pre lekárov, ale aj pre ostatné zdravotnícke profesie a za 30 rokov sme prvá vláda, ktorá oceňuje lekárov za roky praxe,“ povedal.

Parlament dnes večer schválil započítavanie praxe lekárov, a to najviac za 30 rokov. „Pre ministerstvo zdravotníctva sa týmto nič nekončí a ja osobne budem dbať na to, aby sa body v memorande plnili tak, ako je to v ňom napísané,“ vyjadril sa minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Pre lepšie zdravotníctvo

Predseda LOZ Peter Visolajský poďakoval lekárom, ktorí, uvedomujúc si náročnosť situácie a konfrontácie politikov, aj tak podali výpovede, pretože práve vďaka nim sa podľa neho podnietila celoslovenská debata o kvalitách služieb, ktoré zdravotnícky sektor na Slovensku ponúka.

„Budeme pracovať na tom, aby sme sa prestali hanbiť za naše nemocnice, aby do nich naši pacienti prichádzali s dôverou,“ povedal. Dodal, že Slovensko bude bezpečnou krajinou len vtedy, ak sa pokúsia všetci zabezpečiť lepšie zdravotníctvo.