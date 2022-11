Heger sa s lekármi nedohodol na plnení ôsmich požiadaviek, Lengvarský hovoril aj o pláne B

Predstavitelia Lekárskeho odborového združenia (LOZ) sa po stredajšom sedemhodinovom rokovaní na Úrade vlády SR s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO), ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským a ministrom financií Igorom Matovičom (OĽaNO) nedohodli na plnení ôsmich požiadaviek lekárov. „Rokovania pokračujú, protest zajtra bude,“ povedal prezident LOZ Peter Visolajský.

Návrh na zvyšovanie platov

Oceňuje, že vláda začala konštruktívne pristupovať k riešeniu problému s výpoveďami 2 100 lekárov. K dohode sa podľa neho obe strany začínajú blížiť. „Oceňujeme aj snahu parlamentu a poslancov, že nám pomáhajú, aby sme sa dohodli,“ povedal.

Od vlády dostala LOZ podľa Visolajského návrh na zvyšovanie platov lekárov, ktorý nie úplne reflektuje snahu lekárov zabezpečiť personálnu stabilitu v nemocniciach. „Verím, že v tejto veci sa dohodneme a pri ďalšom stretnutí, ktoré je naplánované na pondelok o 10:00, že vláda by mohla prísť s lepším riešením,“ povedal.

Krízový štáb zasadne k plánu B

LOZ chce podľa Visolajského nastaviť systém odmeňovania tak, aby zostali lekári v nemocniciach.

Upozornil na to, že mzdy lekárov sú súčasťou celkovej dohody o požiadavkách LOZ. „Ponuka, ktorá prišla, bola jednorazové navýšenie, náš kompromis bol dať to do istého postupného navýšenia, nestretlo sa to však s pochopením,“ povedal šéf LOZ.

Minister zdravotníctva Lengvarský hovoril o pláne B, ak by lekári svoje výpovede nakoniec nestiahli. V pondelok o 12:00 k takémuto plánu B podľa neho zasadne krízový štáb. Premiér Heger poprosil lekárov, aby túto ponuku prijali a svoje výpovede stiahli.