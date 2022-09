Heger vyzval lekárov na prehodnotenie svojich výpovedí, ich požiadavky nie sú splniteľné z večera do rána

Ľudia nemôžu byť rukojemníkmi v hre o váš zaslúžený komfort, ktorý však vieme spoločne docieliť. V reakcii na výpovede takmer dvoch tisícok lekárov z 27 slovenských nemocníc to uviedol premiér Eduard Heger (OĽaNO). Zároveň ich vyzval na prehodnotenie svojho zámeru.

„V čase, keď narastajú platy, keď aplikujeme zmeny, ktoré zlepšia pracovné podmienky lekárov a ostatných zamestnancov, keď investujeme do výstavby a rekonštrukcie všetkých nemocníc, keď je tu konečne vláda, ktorá to myslí so zdravotníctvom úprimne, netuneluje ho, ale práve naopak, zdvíha ho na podstatne vyššiu úroveň, mi príde nefér dávať hromadné výpovede,“ poznamenal Heger.

Podotkol, že požiadavkami lekárov sa zaoberajú dlhé mesiace, lebo nie sú splniteľné z večera do rána. „Dvere máte otvorené a verím, že napokon zvíťazí zdravý rozum a zodpovednosť voči ľuďom, než očakávania, že za krátky čas vyriešime všetky bolesti, ktorými sektor zdravotníctva desaťročia trpí,“ odkázal lekárom premiér.