Hlavný hygienik opäť vyzval ľudí z Oravy a okresu Bardejov na účasť v celoplošnom testovaní

Hlavný hygienik Ján Mikas opätovne vyzval obyvateľov Oravy a okresu Bardejov, aby využili možnosť dať sa otestovať antigénovými testami.

„Zavedenie antigénových testov podporujem, pretože dokážu dostatočne a rýchlo identifikovať ľudí s veľkou vírusovou náložou – teda najviac infekčných, ktorí môžu ľahko nakaziť iných, vrátane tých najzraniteľnejších. Takýmto testovaním ich môžeme identifikovať a nariadiť domácu izoláciu. Netreba si dať následne urobiť RT-PCR test,“ uviedol v stanovisku Mikas.

V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková.

Veľká pomoc pre epidemiológov

Mikas pripomína, že ak sa podarí znížiť riziko prenosu nákazy, tak bude Slovensko bližšie k tomu, aby sa zmenil nepriaznivý vývoj chorobnosti na ochorenie COVID-19.

„Pre epidemiológov, ktorí už mesiace trasujú kontakty pozitívne testovaných ľudí, je to veľká pomoc. Stále však musíme pokračovať vo vyhľadávaní úzkych kontaktov, pretože sa nám tak darí vyhľadať aj osoby v inkubačnom čase nákazy, ktoré ešte príznaky nemajú, no ochorenie môžu šíriť ďalej,“ dodal

Hlavný hygienik poprosil ľudí, aby dodržiavali uznesenia vlády SR a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Predbehnúť a spomaliť šírenie vírusu

„Sú nastavené tak, aby sme šírenie nového koronavírusu nedobiehali, ale predbehli a spomalili ho. Súčasne nastavenými pravidlami chceme docieliť, aby sme COVID-19 nezanášali napríklad do svojich rodín, kde cítime maximálny pocit bezpečia. Neobchádzajme platné opatrenia, pretože tým riskujeme veľa,“ uzavrel Mikas.

Pilotné testovanie ľudí na ochorenie COVID-19 sa uskutočňuje od piatku 23. do nedele 25. októbra v okresoch Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a Bardejov.

Celoplošné testovanie na celom území Slovenska by malo byť dva víkendy po sebe od 30. októbra do 1. novembra a následne od 6. do 8. novembra.