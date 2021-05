Hlavný lekár Ozbrojených síl SR: Pandémia nás výrazným spôsobom obmedzila, no nikto po nás nestrieľal

Generál Roman Jantoš si vojenskú uniformu obliekol pred viac ako 31 rokmi. Po pomerne čerstvo menovanom ministrovi Vladimírovi Lengvarskom (nom. OĽaNO) nedávno prevzal pozíciu Hlavného lekára Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR).

Patrí k jednému z tímu 81 vojenských lekárov a 283 zdravotníckych pracovníkov. Možno to nie je mnoho, no záujem o tento druh práce v posledných rokoch stúpa. V roku 2021 sa nechalo „naverbovať“ 15 lekárov, kým v roku 2020 ich bolo 11 a v roku 2019 iba štyria.

Prečo sa záujem zvyšuje? Dôvody pre portál vZdravotníctve.sk osvetlil Jantoš, tiež vysvetlil ako sa práca vojenského lekára líši od civilného, akú výhodu môžu dať skúsenosti z OS SR novému ministrovi zdravotníctva a tiež o tom, či sa dá COVID-19 prirovnať k zahraničným misiám vojakov.

Ako bežne prebieha kariéra vojenského lekára? Podľa dostupných informácií musí adept, ktorý chce byť vojenským lekárom, po štúdiu absolvovať ešte takmer polročnú prípravnú službu a vstupný odborný dôstojnícky kurz. Ďalšie tri až štyri roky je v rámci dočasnej štátnej služby zaradený do špecializovanej prípravy, až potom je zaradený do konkrétneho útvaru OS SR. Po ďalších jeden až dvoch rokoch služby sa môže konečne dostať na misiu do zahraničia. Ako to bolo u vás?

Ja som trochu iný prípad, pretože ja som začal študovať ešte v roku 1989 počas bývalého Československa na Vojenskej lekárskej akadémii v Hradci Králové, kde študovali vojenskí lekári. Tak sa to deje aj v súčasnosti, už máme vo štvrtom ročníku znovu študentov slovenských, ktorí študujú na fakulte, dnes sa už volá Fakulta vojenského zdravotníctva Univerzity obrany v Brne, ale je to v Hradci Králové.

Študujú tam vojenskú medicínu a po jej ukončení nastúpia už do špecializácie. V takomto prípade, samozrejme, prípravnú štátnu službu už nemusia absolvovať, lebo oni si ju urobia v rámci štúdia. Pokiaľ niekto príde zvonku, to znamená lekár, ktorý absolvuje civilnú lekársku fakultu, tak ten, samozrejme, pretože neabsolvoval žiadnu vojenskú prípravu a základnú vojenskú službu nemáme, tak musí prejsť takzvanou prípravnou štátnou službou, ktorá pre lekárov trvá šesť mesiacov.

Po šiestich mesiacoch je ustanovený do prvej dôstojníckej hodnosti poručíka. Nastupuje väčšinou k nám na úrad, tam má takzvanú špecializačnú prípravu, ktorá v závislosti od špecializácie trvá od štyri a pol až do šesť rokov. Po šiestich rokoch môže lekár samostatne vykonávať lekárske povolanie, a teda ide k útvaru alebo pracuje na oddelení v nemocnici. A tak ako štandardne, samozrejme, aj počas špecializačnej prípravy, je možné, aby takýto lekár vykonával lekárske povolanie, ale musí to robiť pod dohľadom lekára, ktorý má ukončené špecializačné štúdium. Takto sa to bežne deje aj v nemocniciach.

Je takáto špeciálna príprava výrazne odlišná oproti bežným lekárom? Podmienky, do ktorých idú vojenskí lekári v rámci zahraničných misií môžu byť predsa len odlišné.

V porovnaní s civilnými lekármi je to presne to isté, pretože my, ako vojenskí zdravotníci, musíme mať presne také isté vzdelávanie ako majú aj naši civilní kolegovia. Naviac ale vojaci, aj počas špecializačného štúdia, musia vykonávať, samozrejme, vojenský výcvik, pretože sú vojakmi v dočasnej štátnej službe. To znamená, že absolvujú rôzne typy streľby, chodia na cvičenia a učia sa ich plánovať, učia sa aj zdravotníckej logistike. Ich príprava je trochu širšia ako u všeobecných lekárov alebo bežných civilných lekárov.

V zásade, požiadavky na odborné vzdelanie sú tie isté a realizuje sa to u nás, na Slovenskej zdravotníckej univerzite (SZU), takže v tomto sa v ničom neodlišujeme a sme plnohodnotnými lekármi alebo zdravotníckymi pracovníkmi, ako aj civilní lekári.

V jednom staršom rozhovore ste hovorili o misii v Afganistane, kde jedného z vojakov poštípal had. Takáto situácia na Slovensku práve bežná nie je. Pripravujú sa vojenskí lekári aj na špeciálne udalosti tohto druhu?

Samozrejme, pokiaľ pripravujeme zdravotnícky personál, personál všeobecne akýkoľvek, do nejakých operácií, tak tam sa robí aj prieskum zdravotných rizík. Mimo infekčných chorôb tam patria aj možné pohryznutie alebo poštípania živočíchmi a je tam aj špecializovaná príprava na špecifické typy ochorení, s ktorými sa v tej-ktorej lokalite možeme stretnúť a ktoré sa u nás nevyskytujú.

V Afganistane to je napríklad leishmanióza, ktorá u nás vôbec nie je a tam to je typické infekčné ochorenie. Takže naši zdravotnícki pracovníci sa pripravujú na to, aby ho vedeli rozpoznať a vedeli ho liečiť a takýmto spôsobom sa postupuje prakticky všade.

Podľa toho, čo hovoríte, by to mohlo niekoho od tejto profesie aj odradiť. Mladých medikov na povolaní vojenského lekára však môže lákať atraktívne finančné ohodnotenie. Podľa dostupných zdrojov má vojenský lekár nástupný plat v prvom polroku služby cez tisíc eur, hodnostný plat, dostane tiež stabilizačný príspevok, neskôr aj slušný aktivačný príspevok, nehovoriac o iných benefitoch, ako sú garancia 40 pracovných hodín týždenne, dovolenka 30 pracovných dní, 42 kalendárnych, a ďalšie. Je finančné ohodnotenie to, čo túto prácu podľa vás „predáva“?

Myslím si, že finančná motivácia nie je prioritná, skôr by som povedal naopak. My to berieme tým spôsobom, že pôsobenie v zahraničných operáciách je jedným z kariérnych míľnikov, a to u každého vojaka, aj u vojenského zdravotníka, nielen u lekárov, ale aj u zdravotných sestier a záchranárov. To znamená, že každý by počas svojej kariéry mal nejakú misiu absolvovať, získava tam skúsenosti. Finančná stránka veci je, myslím, až druhoradá. Ani sme nemuseli v poslednej dobe riešiť vyslanie na rozkaz, väčšinou sa hlásia dobrovoľne a každý to berie tak, že všetkých to čaká.

Čo sa týka druhej časti otázky, platové ohodnotenie vojakov je dnes všeobecne trošku komplikovanejšie, ako to bolo kedysi. Áno, plat poručíka, keď začne po šiestich mesiacoch, sa pohybuje niekde nad úrovňou 1 500 eur v hrubom a sú tam ďalšie rôzne príplatky. Ale niektoré z nich sa vyplácajú až po roku, ako napríklad stabilizačný príspevok či náborový príspevok, ktorý sa však vypláca počas troch rokov pravidelne mesačne.

Tých 40 pracovných hodín týždenne nie je celkom pravda, lebo zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov hovorí, že pracovný čas vojaka je 42 a pol hodiny týždenne a naviac, keď veliteľ rozhodne, bez nároku na mzdu alebo náhradné voľno, musí vojak odpracovať týždenne päť hodín naviac. Naviac, keď si zoberieme terajší núdzový stav, tak vojaci robia v podstate 12 hodinové smeny bez nejakých zásadných obmedzení, čiže nemáme kratší pracovný týždeň, skôr naopak.

Je pravda, že dovolenku máme až 42 kalendárnym dní, čo je šesť týždňov. Všetko však niečo stojí. Služba v ozbrojených silách má svoje výhody. Finančná atraktivita sa za posledné dva roky zlepšila a odzrkadľuje sa to aj na záujme, ale nie je to pre každého. Samozrejme, svojím spôsobom pôsobenie v misiách môže niekoho odradiť, ale takéto skúsenosti zatiaľ nemáme.

Keď hovoríme o pôsobení v misiách, pani prezidentka nedávno oceňovala ôsmich vojakov medailou za statočnosť. Doteraz ho získali iba pätnásti vojaci, naposledy Andrej Adamko, ktorý v Kábule zachraňoval kolegov z havarovaného vrtuľníka. Toto ocenenie sa často udeľuje in memoriam a väčšinou ho majú ocenení práve za pôsobenie v zahraničí. Naposledy ocenení ôsmi vojaci ho dostali za nasadenie v rámci pomoci s epidémiou ochorenia COVID-19. Znamená to, že sa dá súčasná pandémia prirovnať k tomu, čo sa deje na zahraničných misiách?

Pandémia bola extrémna situácia a svojim spôsobom ešte pretrváva, ale nedá sa to prirovnať k vojenským ohrozeniam. V podstate pandémia spôsobená vírusom SARS-CoV-2 je vec, s ktorou sa nikto z našej generácie nestretol a pamätáme sa len z análov na španielsku chrípku, ktorá prebiehala začiatkom 20. storočia a ktorá mala porovnateľný rozsah.

Čo sa týka ocenenia, tak ocenení boli tí, ktorí boli takmer permanentne nasadení práve na COVIDových oddeleniach. Tam si myslím, že vzhľadom na ohrozenie života a zdravia a vzhľadom na to, že úmrtnosť na vírus sa posúvala v druhej vlne aj do výrazné mladších vekových kategórií, tak toto ocenenie malo opodstatnenie. Tí ľudia pracovali skutočne v ohrození nielen svojho života a zdravia, ale keď sa vracali domov, museli si byť vedomí, že za určitých okolností pri nedodržaní hygienických štandardov môžu ohroziť aj svojich príbuzných a rodiny.

Aj vy sám máte skúsenosti zo zahraničných misií. Zlyhávali v slovenských nemocniciach počas pandémie niektoré procesy, ktoré typicky zlyhávajú aj počas zahraničných vojenských operácii? Respektívne, potýkali sa podľa vás nemocnice s podobnými problémami, aké sa objavujú počas vojenských misií?