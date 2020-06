Hrozbou pre nemocnice sú aj kyberútoky, na čiernom trhu sa najviac platí za dáta pacientov

Kybernetické útoky sú silnou hrozbou aj pre nemocnice. Najvyššia cena na čiernom trhu sa platí práve za medicínske dáta pacientov.

Môžu preniknúť aj do medicínskych prístrojov

Šéf oddelenia Cyber Security zo Siemens Healthineers Slovensko Ján Ščamba v tlačovej správe uviedol, že útočníci sa nesnažia dostať len do počítačov, ale majú snahu preniknúť aj do medicínskych prístrojov a k dátam o pacientoch.

„Na čo konkrétne sa zameriavajú, závisí od motivácie útočníka. Medicínske dáta pacientov sú na čiernom trhu žiadané viac ako dáta z bankového sektora či zo všeobecných služieb,“ doplnil. Ich bezpečnosť pritom závisí od rôznych faktorov.

Aj keď je prioritou výrobcov dodať bezpečné riešenia, prevádzkové podmienky, kde najčastejšie dochádza k zlyhaniu, ovplyvniť nevedia. Práve preto sú podľa Ščambu dôležité tímy, ktoré sú špecializované práve na túto oblasť.

Falšovali stránky o koronavíruse

V období pandémie útočníci falšovali stránky, ktoré mali pôvodne sprostredkovať štatistiky šírenia koronavírusu. Zamerali sa najmä na najväčších poskytovateľov v oblasti digitálnej komunikácie.

Pri kybernetických útokoch ide pritom o globálny trend, ktorý sa nevyhne žiadnej krajine. Ako Ščamba konštatoval, najčastejším typom útoku sú aj po rokoch stále phishing e-maily. Ich kvalita sa líši od triviálnych, až po veľmi komplexné.

„Súkromné spoločnosti spolu so štátnou správou by sa mali pripraviť, že so zvyšujúcou sa mierou automatizácie a digitalizácie sa počet útokov bude len stupňovať,“ zhodnotil.