HTA agentúra by mala vzniknúť v budúcom roku, ministerstvo sľubuje úsporu peňazí zdravotného poistenia

Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve by mal vzniknúť od začiatku budúceho roka. Tzv. HTA agentúra by sa mala zameriavať na hodnotenie zdravotníckych technológií vchádzajúcich do kategorizačného procesu a taktiež na hodnotenie kvality, efektívnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti.

Zdravotníckou technológiou sa pritom rozumie liek, zdravotnícka pomôcka, špeciálny zdravotnícky materiál, dietetická potravina, ale aj zdravotný výkon, prístroj alebo zariadenie určené na prevenciu, diagnostiku, či liečbu. Návrh zákona o založení HTA agentúry v utorok posunul parlament do druhého čítania.

Nedostatočné kapacity

Ako vysvetlilo v materiáli Ministerstvo zdravotníctva SR, zriadenie inštitútu je potrebné pre nedostatočné kapacity rezortu na celistvé a kvalitné hodnotenia zdravotníckych technológií.

Ďalším dôvodom je potreba nezávislých analýz hodnoty za peniaze v zdravotníctve, ktoré nepodliehajú politickým, priemyselným, či mediálnym tlakom. Predpokladané aktivity inštitútu by pritom mali viesť k úspore zdrojov verejného zdravotného poistenia odhadom nad 3 mil. eur ročne.

Financovaná zo zdravotného poistenia

HTA agentúra by mala byť financovaná cez príspevok z verejného zdravotného poistenia. Zdravotné poisťovne budú príspevok na správu inštitútu poukazovať priamo na jeho účet. Základom určenia jeho výšky bude celková suma z ročného prerozdeľovania poistného.

„Výška príspevku je v prvý rok fungovania 0,026 % a od druhého roku 0,032 % zo základu na jej určenie. Tieto percentá korešpondujú s očakávanými výdavkami inštitútu na rok 2022 vo výške 1,286 mil. eur a vo výške 1,616 mil. eur na rok 2023,“ približuje analýza vplyvov.