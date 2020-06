Vedkyňa z WHO sa vyjadrila k vakcínam proti Covid-19 a aj k verdiktu nad liekom hydroxychlorochín

Liek proti malárii hydroxychlorochín nedokáže zastaviť úmrtia medzi hospitalizovanými pacientmi s novým koronavírusom. Vo štvrtok to na brífingu povedala hlavná vedkyňa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Soumya Swaminathan s tým, že už je to definitívne dokázané. Liek by však podľa nej stále mohol zohrať rolu pri prevencii nákazy ochorením COVID-19, čomu sa v súčasnosti venujú klinické testy.

Vakcíny pre prioritné obyvateľstvo

Swaminathan vysvetlila, že ešte stále existuje medzera pri určovaní toho, či má hydroxychlorochín vôbec nejakú úlohu pri prevencii alebo znížení závažnosti choroby pri skorej infekcii alebo dokonca pri jej prevencii.

„Zatiaľ to nevieme. Musíme dokončiť tieto veľké testy a získať dáta,“ povedala odkazujúc na niekoľko testov, ktoré nerobí WHO. Organizácia tento týždeň prerušila svoje testovanie hydroxychlorochínu ako potenciálnej liečby COVID-19.

Vedkyňa počas brífingu tiež uviedla, že WHO dúfa, že do konca budúceho roka by mohli byť pre „prioritné obyvateľstvo“ vyhradené zhruba dve miliardy dávok vakcín proti COVID-19. Keďže sa v súčasnosti uskutočňujú testy viacerých potenciálnych vakcín, WHO predpokladá, že na budúci roky by aspoň niektoré z nich mohli byť pripravené na použitie.

Organizácia podľa nej odporúča najprv imunizáciu rizikových kategórií ľudí, vrátane starších, osôb s inými ochoreniami, ako sú cukrovka či dýchacie problémy, a kľúčových pracovníkov.

Krajiny sa potrebujú dohodnúť

Zatiaľ však stále neexistuje stratégia o možnej globálnej distribúcii vakcín, podotkla Swaminathan s tým, že WHO navrhne tieto riešenia.

„Krajiny sa potrebujú dohodnúť a dosiahnuť konsenzus. To je jediný spôsob, ako to môže fungovať,“ uviedla. Viacero krajín, vrátane Veľkej Británie, Francúzska, Holandska, Nemecka a USA, sa už s výrobcami liekov dohodlo na zabezpečení zásob vakcín pre svojich občanov.

WHO a jej partneri vyzvali farmaceutické spoločnosti, aby prerušili svoje patentové práva na akúkoľvek efektívnu vakcínu proti COVID-19, a tiež žiadajú miliardy dolárov na kúpu vakcín pre rozvojové krajiny.