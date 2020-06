Hygiena schválila ďalšie výnimky pri nosení rúšok. Týkajú sa aj kúpalísk a wellness zariadení

Od stredy 3. júna sa opäť menia pravidlá pri nosení rúšok. Vonku ich už nebudeme musieť mať v prípade, že sa od ostatných osôb nachádzame najmenej dva metre ďaleko.

Nariadenie vydal Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorý k novému uvoľneniu opatrení pripojil aj niekoľko výnimiek pri nosení rúšok. Po novom rúška napríklad nebudú musieť nosiť vôbec deti do troch rokov a zložiť ich budú môcť aj návštevníci kúpalísk či wellness zariadení.

Výnimky z nosenia rúšok sa vzťahujú na:

– deti do 3 rokov veku (doteraz to platilo pre deti do 2 rokov veku),

– osoby žijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v exteriéri, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 2 metre (doteraz bola vzdialenosť stanovená na minimálne 5 metrov),

– osoby nežijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v exteriéri, ak je ich vzájomná vzdialenosť minimálne 2 metre (doteraz to platilo na 5 metrov),

– deti pristupujúce k prvému svätému prijímaniu,

– osoby pri návšteve wellness, umelých kúpalísk a prírodných kúpalísk,

– účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode.

Výnimky z povinného nosenia rúšok sa naďalej týkajú aj:

– osôb so závažnými poruchami autistického spektra,

– osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti,

– vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,

– pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

– žiakov základnej školy v interiéri alebo exteriéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

– žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,

– poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,

– deti v interiéri a exteriéri materskej školy a jaslí,

– osoby pri výkone športu,

– fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,

– osoby nevesty a ženícha pri svadbe,

– účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu.