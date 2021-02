Ivan Korčok žiada Európsku komisiu, aby vyzvala výrobcov Sputnika V na dodanie potrebných dokladov

Šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) žiada Európsku komisiu (EK), aby okamžite vyzvala výrobcov vakcíny Sputnik V na dodanie potrebných podkladov na jej certifikáciu. Korčok to uviedol pre agentúru SITA.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) v utorok 16. februára pripustil, že Slovensko by mohlo využívať Sputnik V skôr, ako ho schváli Európska lieková agentúra.

„Neodmietam Sputnik preto, lebo je to ruská vakcína. Mám však výhrady voči tomu, že sa má dostať do členských štátov bez schválenia Európskej liekovej agentúry. Ak totiž európskou certifikáciou prešli doteraz všetci výrobcovia vakcín, nerozumiem prečo Sputnik doteraz nepožiadal o schválenie v EÚ,“ upozornil Korčok. Doplnil, že práve to je hlavným dôvodom „množstva politiky a neistoty“ okolo vakcíny.