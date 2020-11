Izolovaní pacienti s COVID-19 sa už nemusia cítiť osamelo. Manželia prišli s riešením

V Indii pomáhajú roboty izolovaným pacientom s COVID-19 spojiť sa so svojimi blízkymi. Projekt už rozbehli v niekoľkých nemocniciach a teší sa veľkému úspechu.

Firma Invento Robotics z Bangalúru navrhla tri roboty, ktoré dokážu splniť aj ďalšie úlohy, ako napríklad dezinfekciu povrchov, odpovedať pacientom na otázky či video konzultáciu s lekármi.

Zatiaľ vypustila do prevádzok osem robotov. Najobľúbenejší je model Mitra, čo v preklade znamená Priateľ. Jeho cena sa pohybuje okolo 10-tisíc dolárov, v prepočte približne 8 400 eur.

Komunikácia ako s človekom

Zariadenie využíva najnovšiu technológiu, dokáže rozpoznať mená a tváre pacientov a komunikovať s nimi. Mitra má v sebe zabudovaný monitor a kamery a dokáže sa samostatne pohybovať po nemocnici.

Výkonný riaditeľ firmy Balaji Višvanátan uviedol, že robot môže slúžiť ako asistent pre lekárov a zdravotné sestry. Ozrejmil, že sa stretáva s pacientmi a dokáže si získať ich dôveru. „Môže to znieť ironicky, ale používame roboty na to, aby sme do nemocníc vniesli trocha ľudskosti,“ uviedol.

Spokojní pacienti

V nemocnici v meste Noida používajú dva roboty Mitra. Jeden z nich sa nachádza pri vstupe a kontroluje u ľudí symptómy koronavírusu a druhý pomáha na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Riaditeľ nemocnice potvrdil, že vďaka robotovi sa pacienti môžu spojiť s rodinou, ktorá zase môže vidieť, v akom prostredí sa ich blízky nachádza. „Naši pacienti sú šťastní a pozitívne naladení vždy, keď ich robot navštívi. Často si s ním robia aj selfie,“ povedal.

Podľa autorov projektu sa nikto nemusí báť o svoju bezpečnosť či únik informácií, keďže používajú „najlepšie zabezpečenie“.

Koronavírus všetko zmenil

Višvanátan a jeho manželka sa presťahovali do Bangalúru v roku 2016 z amerického Bostonu, kde muž získal titul PhD. v odbore interakcia robota a človeka, pričom jeho manželka pracovala na výrobe.

Chceli skombinovať svoje vedomosti a vytvoriť roboty, ktoré zlepšia starostlivosť o pacientov v nemocniciach i doma, no mali problém s nájdením zákazníkov.

Ich zariadenia začali najprv využívať v bankách napríklad na identifikáciu zákazníkov. „Pred dvoma rokmi nemal zdravotnícky sektor o naše roboty záujem. Až s príchodom koronavírusu konečne pochopili, o čom sme im rozprávali,“ povedal vynálezca.

Zároveň priznal, že po zavedení lockdownu v Indii mali problém dostať sa k potrebným súčiastkam na výrobu ďalších robotov, pričom hovorí o troj až štvormesačnom omeškaní.