Izrael začne na ľuďoch testovať svoju vakcínu proti novému koronavírusu

Izraelský štátny inštitút biologického výskumu v nedeľu oznámil, že začne s testami svojej vakcíny proti koronavírusu na ľuďoch.

Klinické testy s prvou skupinou 80 ľudí sa podľa inštitútu začnú 1. novembra. V decembri testovanie rozšíria do druhej fázy s 960 ľuďmi a v apríli alebo máji by sa mala podľa výsledkov z prvých dvoch fáz začať tretia a posledná fáza testov. Na nej by sa malo zúčastniť 30-tisíc ľudí.

„Verím schopnostiam našich vedcov a som si istý, že dokážeme vytvoriť bezpečnú a efektívnu vakcínu,“ skonštatoval riaditeľ inštitútu Šmuel Šapira. Cieľom je podľa jeho slov vyrobiť 15 miliónov dávok pre obyvateľov štátu Izrael a „blízkych susedov“.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je po celom svete vo fáze klinických testov viac ako 40 potenciálnych vakcín proti koronavírusu.

Deväťmiliónový Izrael dosiaľ potvrdil viac ako 310-tisíc prípadov nákazy koronavírusom a takmer 2 400 úmrtí na ochorenie COVID-19.