Jarčuška: Britská mutácia zvyšuje úmrtnosť o 36 percent a je o 70 percent nákazlivejšia

Podľa infektológa a člena Permanentného krízového štábu SR Pavla Jarčušku britská mutácia zvyšuje úmrtnosť o 36 percent a je o 70 percent nákazlivejšia. Zároveň sa prejavuje horším priebehom ochorenia a zvýšenou úmrtnosťou nielen u starších ľudí. V Košiciach je podiel novej mutácie jeden z najvyšších na Slovensku.

„Nemám radostné slová, pretože máme najhoršie čísla v Európe a dokonca podiel tejto varianty je tu ešte vyšší ako vo Veľkej Británii. Čaká nás neľahké obdobie, no vakcíny sú dostatočne účinné. Máme tu frflošov a hundrošov, ktorí hovoria, že pán primátor urobil v Košiciach už štyri testovania a nezlepšuje sa to. Ak by tie testovania neboli, nemocnica v Košiciach by dávno padla a nemali by sme kam umiestňovať pacientov,“ skonštatoval Jarčuška.

Podľa výkonného riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach Martina Paula sú momentálne na hrane svojich kapacitných možností. Situácia sa u nich začala zhoršovať pred Vianocami. V januári zomrelo na nový koronavírus 207 ľudí, čo je dvojnásobok oproti poslednému mesiacu minulého roka.