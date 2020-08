Je koronavírus slabší ako predtým? Český infektológ tvrdí, že sa iba postupne adaptuje na človeka

Nakazených koronavírusom pribúda, ale počty úmrtí na COVID-19 výrazne nerastú.

Podľa prednostu Kliniky infekčných ochorení 3. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej a Nemocnice na Bulovke v Prahe profesora Jiřího Beneša to však neznamená, že by koronavírus postupne slabol.

Vírus neslabne

„Nemyslím si, že vírus slabne a stáva sa menej nebezpečným. Keby to tak bolo, už by to bolo publikované v nejakých vedeckých článkoch, pretože v súčasnosti máme prostriedky na to, aby bolo možné prečítať vírusový genóm. Ak by sa vírus menil, tak predpokladám, že by sa menil geneticky a to by bolo možné objektívne zistiť,“ povedal v rozhovore pre Radiožurnál Českého rozhlasu.

Podľa infektológa je možné, že sa vírus postupom času viac adaptuje na človeka, čo znamená, že bude pravdepodobne ľahšie prenosný a bude mať tendenciu vyvolávať miernejšie ochorenie, aby sa v populácii ešte viac rozšíril.

Vyšší počet nakazených nie je alarmujúci

Na otázku, koľko ľudí sa s koronavírusom mohlo stretnúť, odborník nevedel odpovedať. Osobne však odhaduje, že s ním mohla prísť do kontaktu až polovica ľudí, no mnohí z nich neochoreli a len malé percento malo ťažší priebeh infekcie.

„Zvýšenie počtu prípadov pre mňa neznamená nič alarmujúce,“ myslí si Beneš na margo príchodu druhej vlny koronavírusu. Ako vysvetlil, znepokojujúce by bolo, keby došlo k výraznému nárastu ťažkých prípadov. Dôležitý je podľa neho počet hospitalizovaných a obetí.

Menej obetí ako pri chrípke

Ako tiež v rozhovore potvrdil, z aktuálnych údajov pražskej Nemocnice na Bulovke vyplynulo, že na COVID-19 doteraz zomrelo menej ľudí ako na sezónnu chrípku, čo by poukazovalo na nižšiu smrtnosť koronavírusu.