Je nutné obmedziť mobilitu, epidemiologička varuje pred juhoafrickou mutáciou. Čo urobí štát?

Na Slovensku sa objavila takzvaná juhoafrická mutácia nového koronavírusu. Cesta z južnej Afriky do malej krajiny vo východnej Európe jej trvala niečo cez dva mesiace.

Po prvý raz ju identifikovali 18. decembra 2020 v provincii Východné Kapsko. O päť dní neskôr Veľká Británia potvrdila, že ju na ostrov priniesli dvaja turisti, ktorí sa vrátili z Afriky.

Následne začali prichádzať správy o infikovaných touto mutáciou zo Švajčiarska, Fínska, Japonska, Austrálie, Rakúska alebo Českej republiky. Mutáciu evidujú už vo viac ako 50 krajinách sveta. Celkovo zaregistrovali takmer štyritisíc potvrdených prípadov infekcie.

Rýchle šírenie

Britskí odborníci potvrdili, že zatiaľ nemáme žiadne potvrdené informácie o tom, že by tento variant spôsoboval vážnejší priebeh ochorenia v porovnaní s pôvodným typom vírusu. Rovnako ako v prípade pôvodného koronavírusu sú však viac ohrození starší ľudia a pacienti s inými zdravotnými problémami.

Jeho nebezpečenstvo spočíva v tom, že sa šíri oveľa rýchlejšie, ako predchádzajúce varianty. Dôvodom sú zmeny v spike proteíne, teda časti vírusu, ktorá mu umožňuje preniknúť do buniek

človeka.

Epidemiologička Katarína Naďová upozorňuje, že nová mutácia je dôvodom na obavy. Vysvetlila, že je tento variant koronavírusu je vysoko nákazlivý a ako každá mutácia má tendenciu postupne vytláčať pôvodný vírus.

„Takto to bolo aj s britskou mutáciou, ktorá pôvodnú vytlačila. Základnou vlastnosťou vírusu je množiť sa. Keď mu to organizmus neumožní tým, že je zaočkovaný alebo je odolný, tak má snahu zmeniť sa tak, aby sa do organizmu dostal a splnil tak svoje poslanie,“ povedala pre portál vZdravotníctve.sk

Pomôžu vakcíny?

Predbežná juhoafrická štúdia ukázala, že pacienti infikovaní týmto variantom majú lepšiu imunitu proti iným mutáciám. Proti brazílskemu variantu boli protilátky účinné na 100%.

Odborníci v súčasnosti stále testujú, či budú proti novej mutácii dostatočne účinné vakcíny, ktorými očkujú po celom svete. Jednoznačnú odpoveď zatiaľ nepoznajú, no predpokladajú, že určite nebudú úplne zbytočné. Je pravdepodobné, že budú zmierňovať priebeh ochorenia po infekcii.

Naďová objasnila, že telu pomôže, keď vírus pozná. „Keď príde pandémia, najhoršie je, že náš organizmus nepozná antigénnu výbavu vírusu a trvá mu veľmi dlho, kým zistí, čo má robiť,“ povedala.

Ako ďalej vysvetlila, keď už niektoré časti vírusu telo pozná, imunitná odpoveď je rýchlejšia a tým menšie množstvo vírusu sa namnoží. „Keď má voľné pole pôsobnosti, rýchlo sa množí a rýchlejšie sa aj šíri,“ dodala epidemiologička.