Kalavská mala najväčší problém s Ficom, demisiu podala najmä preňho

Najväčší problém mala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská s Robertom Ficom. Povedala to v stredu po rokovaní vlády s tým, že demisiu sa rozhodla podať najmä pre neho.

Šéfka rezortu podľa jej slov neľutuje, že do politiky išla, je to podľa nej výborná skúsenosť. Jej prioritným cieľom na ďalšie obdobie je byť lekárkou.

„Nikdy nehovor nikdy, ale viac ma to ťahá do medicíny,“ konštatovala. So stranou Smer-SD však už pravdepodobne ministerka podľa jej slov do politiky nepôjde.

Za svojou prácou si stojí

Ako uviedla šéfka rezortu, keď videla, že zákony z dielne rezortu zdravotníctva neprechádzajú a mala ideové rozpory so stranou, ktorá ju nominovala, uvedomila si, že je načase odísť.

„Je to slušné, morálne a aj sa to očakáva,“ dodala.

Ministerka zdravotníctva však nechce svoje pôsobenie spájať len s tromi novelami, ktoré naposledy neprešli parlamentom. Je podľa jej slov hrdá na veľmi veľa vecí a odpočet, ktorý vie dať.

„Hrdá som aj na to, že som hovorila o stratifikácii, aj keď som vedela, že to môže takto dopadnúť,“ dodala.

Ako upozornila, vždy deklarovala, že odbornosť by mala byť nad politikou. „V rámci zdravotníctva to platí 100-násobne,“ uviedla.

Kalavská poukázala tiež na to, že rezort zdravotníctva je náročný. „Každý deň musíte riešiť miliardu problémov. Ide o zdravie ľudí. Nemyslím si, že všetci chápu, že rezort zdravotníctva by mal byť prioritou,“ dodala.

Saková kritizuje Kalavskú, zachovala sa podľa nej nekolegiálne

Ako konštatovala ministerka vnútra Denisa Saková, rozhodnutie ministerky zdravotníctva podať demisiu nebolo fér voči predsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu, pretože vedela, že je na služobnej ceste.

„On podporoval tento rezort ako jeden z najprioritnejších rezortov počas jeho vládnutia a eminentným záujmom bolo, aby tomu rezortu pomohol a pomohol občanom, aby mali efektívnejšiu zdravotnú starostlivosť. To je trocha nekolegiálne,“ konštatovala Saková.

Ako dodala, veľakrát sa skladali aj na úkor iných ministerstiev na rezort zdravotníctva.

V reakcii na to ministerka zdravotníctva uviedla, že sa vždy snažila správať slušne a s premiérom sa stretla minulý týždeň vo štvrtok, kde diskutovali, či zostane na funkcii, stále však nebola rozhodnutá. „Keď chcete podať demisiu, neviem, či čakať ešte týždeň,“ uzavrela Kalavská.