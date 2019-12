Kalavská po zmarenej stratifikácii ponúkla svoju funkciu strane Smer-SD

aktualizované 4. decembra, 16:52

Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská ponúka svoju funkciu poslaneckému klubu Smer-SD. Informovala o tom na v stredu na tlačovom brífingu po tom, ako vláda stiahla stratifikáciu z rokovania parlamentu.

Na stredajšom hlasovaní NR SR to oznámil predsedajúci schôdze Béla Bugár. O novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, nazývanej aj stratifikácia alebo Zdravá zmena, mali poslanci hlasovať po opätovnom preložení v stredu.

Prijateľnejší pre Smer-SD

„Myslím si, že robím veľký kus práce. Funkciu ponúkam klubu, aby vybrali niekoho, kto je pre nich prijateľnejší. Mne toto ministerstvo nepatrí, nie som členom strany Smer, veľmi rada túto funkciu ponúknem,“ konštatovala šéfka rezortu. Ako dodala, so stranou mali ideové rozpory.

Ministerka zdravotníctva poďakovala premiérovi Petrovi Pellegrinimu za to, že mal toľko odvahy a išiel so stratifikáciou do parlamentu. „Avšak, nanešťastie, dnes sa materiál vrátil na vládu späť. Nesúhlasila som s tým, aby sa vrátil naspäť a nebolo o ňom hlasované,“ uviedla Andrea Kalavská. Ako dodala, radšej by sa vystavila tomu, že poslanci za Zdravú zmenu nezahlasujú. Ako prehru to podľa nej musia brať iní ľudia.

„Ťažko sa implementujú nejaké zmeny, keď môžem vymyslieť čokoľvek, čo môže byť prijaté odbornou verejnosťou aj vládou, keď o tom ostatnom rozhodujú poslanci. Keď mňa niekto nemá za nič a bude ma cvičiť pol alebo trištvrte roka,“ konštatovala šéfka rezortu.

Zvrtlo sa to na politickú diskusiu

Minister je podľa jej slov služobník, má prísť a snažiť sa maximálne zlepšiť to, čo vie. „Stalo sa to, čo sme asi všetci očakávali, že v takomto krátkom čase sa to zvrtne na politickú diskusiu,“ dodala.

Ministerka dúfa, že ľudia v ďalšej vláde a parlamente budú mať väčšiu odvahu a budú prihliadať viac na odbornosť ako na politiku. „Tu nemá ísť o politiku, ale o nás všetkých. Chcela som, aby tu bol poriadok, ktorý by si osvojili ďalší ministri,“ uzavrela Kalavská.

Slovenská lekárska komora (SLK) informovala, že víta rozhodnutie vlády stiahnuť z parlamentu zákon o stratifikácii, ktorý komora od začiatku opakovane označovala z odborného hľadiska za nedostatočne pripravený.

„Napriek tomu sme presvedčení, že slovenské zdravotníctvo potrebuje veľkú reformu, tá však musí byť pripravená v širokom odbornom kontexte, aby sme dokázali našim pacientom garantovať kvalitnú, bezpečnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť,“ uviedla manažérka pre komunikáciu a médiá SLK Nancy Závodská.

Nová koncepcia ústavnej starostlivosti

Komora sa podľa Závodskej rozhodla aktívne participovať na tvorbe komplexnej koncepcie zdravotníckej reformy a prebrať nad ňou, vrátane následnej implementácie, odbornú záštitu.

Pri Zdravej zmene malo ísť o novú koncepciu ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorej cieľom bolo zabezpečenie kvalitnej a dostupnej ústavnej zdravotnej starostlivosti pre pacienta.

Zmyslom stratifikácie bolo, aby sa špecializovaná zdravotná starostlivosť a niektoré typy, najmä invazívnych alebo operačných zdravotných výkonov koncentrovali do nemocníc, kde na jej poskytnutie majú potrebné zručnosti a skúsenosti, čím sa mala zabezpečiť lepšia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.