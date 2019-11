Kalavská: Stratifikácia nie je šitá horúcou ihlou a vždy by mala vyhrať odbornosť

Stratifikácia nie je podľa ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej šitá horúcou ihlou. Povedala to v diskusnej relácii televízie TA3 V politike s tým, že v prvom rade riešila odborné veci, a to, čo by zlepšilo zdravotný systém na Slovensku. V súčasnom nastavení je totiž ústavná aj ambulantná zdravotná starostlivosť podľa ministerky neudržateľná.

Stále sa cíti viac doktorkou

„Žiadny zákon nie je dokonalý. Reformu zdravotníctva sme koncipovali najlepšie, ako vieme,“ povedala ministerka a dodala, že si plne uvedomuje, že sú štyri mesiace pred voľbami a je to veľmi tenký ľad. „Chcem apelovať na odbornosť, na to, že ľuďom dokážeme zvýšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti,“ povedala Andrea Kalavská.

„Stále sa cítim viac doktorkou, možno odborníčkou ako političkou. Začínam počas pôsobenia na ministerstve rozumieť politike a myslím si, že vždy by mala vyhrať odbornosť, až potom politika,“ povedala šéfka rezortu zdravotníctva. Na túto reformu zdravotníctva musí byť podľa ministerky širší konsenzus. Ako priznala, necíti sa ako politička a nechce sa v politike orientovať.

„Lebo ked začnete veľmi chcieť plávať v politike, môj pocit je ten, že odbornosť ide o stupienok nižšie, lebo musíte vyhrať politické súboje a musíte vyniknúť. A to musí ísť na úkor niečoho,“ konštatovala Kalavská.

Očakávali od nej riešenia

Ako dodala Kalavská, od reformy zdravotníctva ju veľa ľudí odhováralo, pretože je to politicky náročná téma. „Keďže som na ministerstve rok a pol, inak mi to nevychádzalo. Snažila som sa robiť tak rýchlo, ako som vedela,“ povedala.

Ako ministerka sa podľa vlastných slov snažila pomôcť ľuďom zvrchu. „Keď niečomu verím a myslím si, že je to potrebné, idem do toho. Preto som sa rozhodla uskutočniť túto náročnú cestu,“ konštatovala Kalavská.

Ministerka sa pri téme očkovania vyjadrila, že sa od nej očakávalo, aby prinášala riešenia. „Ja ako minister musím reagovať na súčasnú situáciu v zdravotníctve. Preočkovanosť, respektíve kolektívna imunita klesá v niektorých krajoch, okresoch pod 95 percent. To znamená, že je tu priestor na šírenie epidémií. Nemám nič robiť?“ pýta sa ministerka. Ako dodala, musí chrániť skupiny obyvateľstva, ktoré sú najzraniteľnejšie.

„Ak moje dieťa chcem dať očkovať, ale nemôžem, lebo sú tam kontraindikácie, takisto mám právo dať svoje dieťa do predškolskej dochádzky a toto dieťa je veľmi zraniteľné. Tým, že zdravé dieťa nedáte zaočkovať, lebo si myslíte, že to nie je správne, moje dieťa mi môžete zabiť. Je to extrémne neférové,“ uzavrela ministerka.

Nová koncepcia

O tom, či sa legislatívny návrh na stratifikáciu nemocníc dostane do druhého čítania, by poslanci mali rozhodnúť na najbližšej parlamentnej schôdzi. Ide o novú koncepciu ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorej cieľom je zabezpečenie kvalitnej a dostupnej ústavnej zdravotnej starostlivosti pre pacienta.

Zmyslom Zdravej zmeny je, aby sa špecializovaná zdravotná starostlivosť a niektoré typy, najmä invazívnych alebo operačných zdravotných výkonov koncentrovali do nemocníc, kde na jej poskytnutie majú potrebné zručnosti a skúsenosti, čím sa zabezpečí lepšia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Rezort chce novelou zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti zvýšiť bezpečnosť pacienta a vytvoriť predpoklady na zvýšenie kvality poskytovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Niekoľko úrovní nemocníc

Kvalita a efektívne využitie zdrojov majú byť tiež podporené vytvorením úrovní nemocníc (lokálna, regionálna, národná, špecializované a kompetenčné centrá) so zadefinovanými rozsahmi poskytovanej zdravotnej starostlivosti a minimálnymi počtami zdravotných výkonov.

Na ďalšej schôdzi NR SR by mali poslanci hlasovať aj o definitívnom schválení návrhu novely zákona o ochrane a podpore verejného zdravia. Do predškolského zariadenia bude podľa tejto novely možné od začiatku budúceho roka prijať len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu, alebo má potvrdenie od ošetrujúceho lekára, že je proti nákaze imúnne, alebo nemôže byť očkované pre trvalú kontraindikáciu. Kolektívne zariadenie podľa rezortu zdravotníctva vytvára podmienky uľahčujúce zavlečenie a šírenie nákazy.

„Neočkované deti v kolektíve môžu byť prameňom pôvodcu nákazy pre iné deti, ktoré nemôžu byť očkované pre kontraindikáciu, alebo sú neimúnne pre neschopnosť organizmu vytvoriť si ochranu,“ zdôvodňuje rezort zdravotníctva. Nepodrobenie sa povinnému pravidelnému očkovaniu sa však už po novom nebude posudzovať ako priestupok.