Kam chodí slnko, môže prísť aj lekár. Liečba chorôb kože stojí milióny

Kam chodí slnko, nechodí lekár, hovorí ľudová múdrosť. Bolo by ju však treba poopraviť. V rozumnej miere je pre nás slnko nevyhnutné. No prežeňte to so slnením a máte zarobené na problémy.

Slnečné svetlo má pozitívny vplyv na zdravie kostí, zubov a posilňuje imunitný systém. Až 90 % vitamínu D sa dostáva do organizmu práve cez kožu, kde sa tvorí pôsobením UVB žiarenia.

Všeobecná zdravotná poisťovňa však upozorňuje, že každoročne zaznamenáva stovky prípadov ochorení kože. A liečba ju stojí milióny.

Náklady na liečbu rástli takmer o tretinu

Medzi najvážnejšie ochorenia súvisiace so slnkom patrí malígny melanóm kože, ktorý tvorí až 10 % z celkového počtu kožných nádorov. Medziročný nárast poistencov s diagnostikovanou rakovinou kože sa v rokoch 2014 až 2018 pohyboval medzi dvoma až šiestimi percentami. Až vlani nastal oproti roku 2017 mierny pokles, o necelé jedno percento.

Za liečbu ochorení kože – malígny melanóm, akútna solárna dermatitída, akútne zmeny kože zapríčinené UV žiarením, melanóm in situ – uhradí Všeobecná zdravotná poisťovňa každoročne v priemere 6,67 milióna eur.

Náklady na liečbu sa pritom každoročne zvyšujú. V roku 2018 oproti roku 2017 predstavovali nárast až 30 percent, keď z necelých 6,9 milióna eur náklady vyskočili takmer na 9 miliónov.

„Najlepší spôsob ako ochoreniam kože predchádzať je najmä teraz, v lete, dodržiavať zásady bezpečného pobytu na slnku. Pozorne si všímať všetky znamienka a najmä neodkladať návštevu lekára, ak zbadáte na koži útvary, ktoré ste tam predtým nevideli a sú vám podozrivé,“ uzavrela hovorkyňa VšZP Slávka Gáborová