Kanadská štúdia ponúka nádejné posolstvo pre ľudí, ktorí bojujú s migrénami

Migréna je tretím najčastejším ochorením ľudí stredného veku, podľa štatistík postihuje 12 percent svetovej populácie. Je viac ako len bolesť hlavy, prejavy migrény sú oveľa intenzívnejšie a jej priebeh je dlhší.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaraďuje migrénu medzi 20 závažných zdravotných ťažkostí, ktoré zasahujú do života človeka a obmedzujú jeho bežný život. Niektorí ľudia ňou totiž trpia tri až štyrikrát do mesiaca.

Migréna sa tiež spája s negatívnym vplyvom na duševné zdravie. Štúdie ukazujú, že môže mať dosah aj na pracovný život človeka z dôvodu jeho absencie v práci či škole, môže viesť k depresii a zvyšuje náchylnosť k mŕtvici.

Nová štúdia tímu vedcov z University of Toronto však odhalila, že aj napriek životu s migrénou dokážu mať ľudia zdravý psychický vývoj. Potvrdilo to 63 percent Kanaďanov, ktorí sa štúdie zúčastnili.

Migréna a psychika

„Tento výskum vysiela nádejné posolstvo pre jednotlivcov bojujúcich s migrénami, ale aj ich rodiny a zdravotníckych pracovníkov. Zistenia našej štúdie prispeli k zásadnej zmene paradigmy,“ uviedla hlavná autorka štúdie.

Profesorka Esme Fuller-Thomsonová strávila posledné desaťročie opisom a mapovaním negatívnych vplyvov spojených s migrénami vrátane pokusov o samovraždu, úzkostných porúch a depresie.

Doteraz len málo štúdií potvrdilo súvislosti medzi duševným zdravím a migrénou. Fuller-Thomsonová sa preto rozhodla na vzorke 2 186 Kanaďanov overiť, či kvôli migréne majú ľudia skutočne vyššie riziko vzniku psychických ochorení.