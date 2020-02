Karneval v Benátkach ukončia predčasne, aby zabránili ďalšiemu šíreniu koronavírusu

Talianske úrady oznámili, že rušia karnevalové podujatia v Benátkach. Usilujú sa tak zabrániť šíreniu nového koronavírusu, ktorý v krajine potvrdili už u najmenej 133 ľudí.

Guvernér regiónu Benátsko Luca Zaia oznámil, že opatrenie začne platiť od polnoci. Karneval, ktorý do Benátok láka desiatky tisíc návštevníkov, by trval do utorka.

V meste a celom regióne tiež zavrú školy, univerzity, múzeá a ďalšie verejné miesta. Toto opatrenie bude platiť prinajmenšom do 1. marca.

Skoro všetky prípady sú na severe krajiny

Takmer všetky talianske prípady ochorenia COVID-19, ktoré koronavírus šíri, sú na severe krajiny. V regióne Lombardsko je podľa tamojšieho guvernéra Attilia Fontanu 89 prípadov, pričom v jeho metropole Miláno je minimálne jeden. V Benátsku je najmenej 17 prípadov.

V samotných Benátkach mali pozitívne testy traja osemdesiatnici, ktorých hospitalizovali v kritickom stave. Približne dvanásť miest na severe Talianska je v dôsledku šírenia koronavírusu uzavretých.

Ochorenie si vyžiadalo v Taliansku aj smrť dvoch starších ľudí. Najmenej 18 hospitalizovaných pacientov je na jednotke intenzívnej starostlivosti, tvrdia úrady.

Prudký nárast nákazy v Južnej Kórei

Celkovo sa koronavírusom nakazilo už viac ako 78-tisíc ľudí v 29 krajinách. Najviac prípadov je v pevninskej Číne, ktorá je v epicentre nákazy, a to celkovo 76 936. Na COVID-19 tam zomrelo 2 442 ľudí.

Prudký nárast prípadov zaznamenali v Južnej Kórei, kde vláda vydala pred vírusom najvyššiu výstrahu. Vírus tam potvrdili u 602 osôb, pričom šesť ľudí zomrelo. Nárast prípadov eviduje aj Irán, ktorý hlási 43 potvrdených prípadov a osem mŕtvych.