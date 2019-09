Každý, kto nepodporí stratifikáciu nemocníc, by mal podľa Kalavskej vysvetliť svoje dôvody

Každý, kto nebude politicky chcieť stratifikáciu, by mal tomuto národu vysvetliť dôvody, povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská vo štvrtok na tlačovej konferencii. „Keď nie táto možnosť, treba povedať alternatívu,“ dodala šéfka rezortu zdravotníctva.

Ak ministerke podľa jej slov povedia, že na vládu s reformou nemocníc nemôže ísť, je to čistá politika. „Ja to rešpektujem, som nominant určitej politickej strany, pán premiér je mojím šéfom,“ uviedla Kalavská. Ako dodala, je v stále v jej zámeroch predložiť stratifikáciu v stredu na rokovanie vlády.

Veľmi konštruktívna debata

„Je to jediný reálny termín, aby sa o tomto materiáli rokovalo v pléne v rámci októbrovej a novembrovej schôdze, teda jediný možný čas, kedy je materiál schváliteľný,“ povedala šéfka rezortu. Ako dodala, je vďačná všetkým, že prijali pozvanie na rokovanie o tomto zákone.

„Bola to veľmi konštruktívna debata. Nepočula som od žiadnej politickej strany, že by bol tento materiál zlý. Netvrdím, že je dokonalý, no čo je zlé, nemám problém vylepšiť,“ konštatovala Kalavská.

Ako doplnila, dokázala si porozumieť s opozičnými aj koaličnými subjektmi. „To znamená, že ten materiál môže prejsť a je akceptovateľný pre nás všetkých,“ povedala ministerka. Niektoré strany podľa nej však majú stále problém s politikárčením. „Patrí sa, aby s takýmto dôležitým dokumentom prišiel minister, aby prešiel vládou a potom parlamentom,“ uzavrela Kalavská.

Zdravá zmena

Vláda schválila 21. augusta návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý mal zaviesť reformu nemocníc. Reformu zo zákona však napokon vypustili, v rámci zákona prešli len opatrenia týkajúce sa dlhodobej starostlivosti.

Stratifikácia nemocníc, ktorú ministerstvo nazýva aj Zdravá zmena, má zaviesť novú koncepciu ústavnej zdravotnej starostlivosti. Zmyslom je, aby sa špecializovaná zdravotná starostlivosť a niektoré typy, najmä invazívnych operačných zdravotných výkonov koncentrovali do nemocníc, kde na jej poskytnutie majú potrebné zručnosti a skúsenosti, čím sa zabezpečí lepšia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Stratifikácia nemocníc mala ísť na rokovanie vlády pôvodne ako návrh ústavného zákona. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská sa však rozhodla, že legislatívny návrh k stratifikácii nemocníc na rokovanie kabinetu nepredloží ako návrh ústavného zákona.