Každý štvrtý Slovák žije kratšie. Riziko predčasnej smrti prognózuje vaša hmotnosť

Za jedinú minútu vo svete pribudne 12 nových pacientov s cukrovkou. Veľká časť z nich je obézna.

Tuky začnú prenikať do orgánov, v ktorých sa normálne nevyskytujú – do pečene, pankreasu, srdca, obličiek, a dokonca aj do mozgu. Abdominálna, čiže brušná obezita, vedie u väčšiny ľudí k zápalovým procesom v organizme. Tie môžu vyústiť do inzulínovej rezistencie, pri ktorej bunky tkanív prestávajú správne reagovať na hormón inzulín. Vzniká diabetes mellitus 2. typu.

Obezita zvyšuje riziko najvážnejších chorôb

Štatistiky hovoria, že na choroby spojené s obezitou, vo svete umiera približne milión ľudí ročne. „V Európskej únii spôsobujú každé trináste úmrtie,“ zdôraznila na tlačovej konferencii Slovenskej obezitologickej spoločnosti doktorka Ľubomíra Fábryová, špecialistka na diabetes, poruchy látkovej premeny, výživy a prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA).

Keď nadváha prerastá do obezity, môže byť príčinou rozvoja ďalších zdravotných problémov, akými sú nádorové, kardiovaskulárne a neurodegeneratívne ochorenia.

Život skracuje o niekoľko rokov

„Kým obezita prvého stupňa (BMI 30 – 35) skracuje dĺžku života o 3 roky, obezita tretieho stupňa (BMI 40 – 50) o 8 až 10 rokov. Nárast BMI vedie aj k nárastu úmrtnosti na ischemickú chorobu srdca a cievnu mozgovú príhodu,“ upozornila lekárka.

„Od roku 1975 sa počet obéznych ľudí na Zemi takmer strojnásobil,“ spresnila s tým, že nadváhu malo v roku 2016 až 1,9 miliardy dospelých a viac ako 650 miliónov osôb trpelo obezitou. Nadváhu alebo obezitu malo zároveň 40 miliónov detí vo veku do päť rokov.

Zdroj: BMI Calculator USA

Obézna je až štvrtina Slovákov

Na Slovensku je obézny každý štvrtý človek. Nadhmotnosť alebo obezitu má takmer 70 percent mužov a 56 percent žien.

Medzi obezitou a cukrovkou platí takmer priama úmera. Od obezity je už len malý krôčik k tomu, aby pacientovi diagnostikovali aj cukrovkou 2. typu.

Podľa doktorky Ľubomíry Fábryovej sa v roku 2017 na cukrovku liečilo zhruba 425 miliónov ľudí. Odborníci však prognózujú, že do roku 2045 sa tento počet zvýši o 200 miliónov nových diabetikov. Ich počet teda narastie takmer o polovicu.

Svetový deň obezity na Slovensku

Svetová obezitologická federácia (WOF) a Európska spoločnosť pre štúdium obezity (EASO) tento rok vyhlásili vyhlásili spoločný Svetový deň obezity, ktorý pripadá na stredu 4. marca 2020.

K aktivitám EASO a WOF sa hlási aj Slovenská obezitologická asociácia (SOA), ktorá pri tejto príležitosti pripravila 5. ročník Slovenského dňa obezity. Jeho náplňou bude prevencia a edukačná činnosť.

Zameriavať sa bude na merania vo vybraných lekárňach. Návštevníci budú mať možnosť zistiť svoje BMI, krvný tlak a glykémiu.

Súčasťou projektu „Slovenský deň obezity“ bude aj vzdelávanie odbornej verejnosti o moderných trendoch v manažmente obezity. Prednášky prebehnú na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch, ako aj v rámci kongresov medicínskych odborných spoločností.