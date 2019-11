Klinické skúšanie kubánskeho lieku je optimálny variant, tvrdí prezident diabetologickej spoločnosti

Prístup ku kubánskemu lieku Heberprot formou klinického skúšania je optimálny variant, tvrdí prezident Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS) Emil Martinka. Povedal to pre agentúru SITA. Klinické skúšanie je podľa neho ideálne, pretože pacienti musia prejsť cez určité výberové kritériá.

„Sú pod veľmi silným drobnohľadom. Sledujú sa u nich všetky komplikácie a nežiaduce účinky, ktoré sú pravidelne vyhodnocované. Liečba takto fungovala v podstate aj predtým, len nebola oficiálnou štúdiou. Spĺňala však všetky bezpečnostné kritériá, nielen na prísny výber zaradenia pacientov, ale aj priebeh liečby,“ uviedol diabetológ.

Najlepšie podľa neho bude, ak bude Heberprot schválený so všetkými atribútmi, ako keď sa skúša úplne nový liek.

„Hoci v tomto prípade ide o liek, ktorý je tu už používaný niekoľko rokov a ktorý dostalo už viac než 300-tisíc pacientov vo svete, je dobré, ak by to prebehlo takýmto spôsobom. Potom by sa zbytočne neotvárali určité otázky, ktoré do tejto oblasti nepatria,“ dodal prezident SDS.

Vykonali kontroly v centrách

Ministerstvo zdravotníctva v septembri informovalo, že kauzálna súvislosť so vznikom onkologického ochorenia pri užívaní kubánskeho lieku Heberprot nebola potvrdená ani vyvrátená.

„Štátny ústav pre kontrolu liečiv zrealizoval kontrolu v jednotlivých centrách a nezaznamenal iné ako už doteraz známe hlásené nežiaduce účinky,“ povedala riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová.

Ministerstvo komunikuje s kubánskou stranou o ďalších krokoch. Variantom je prístup k lieku pre slovenských pacientov formou klinického skúšania.

Skracuje čas hojenia rán

Heberprot je oficiálne registrovaný v 23 krajinách vo svete. Žiadny regulátor, u nás Štátny ústav pre kontrolu liečiv, v týchto krajinách nezaznamenal podľa rezortu zdravotníctva závažný nežiaduci účinok počas podávania Heberpotu, vrátane malignít.

Heberprot je na Kube registrovaný od roku 2007 a používal sa v 68 krajinách po celom svete. Odliečených bolo viac ako 300 tisíc pacientov, pre ktorých bolo použitých viac ako 2,2 mil. dávok uvedeného lieku.

Slovenská republika si pri uvádzaní možnosti tejto liečby pre slovenských pacientov vyžiadala všetky dostupné výsledky z klinických štúdií a informácie z kubánskej strany. Ukázalo sa, že liečivo, ktoré sa podáva v časovom obmedzení a aplikuje sa lokálne, skracuje čas hojenia rán a v niektorých prípadoch je jedinou alternatívou na hojenie vredu, následkom čoho bolo zníženie počtu amputácii končatín.