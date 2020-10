Klinickú štúdiu Eli Lilly predčasne ukončili experimentálny liek na COVID-19 má zrejme riziká

Americký Národný inštitút pre alergie a infekčné ochorenia (NIAID) predčasne ukončil klinickú štúdiu experimentálneho lieku na báze protilátok farmaceutickej spoločnosti Eli Lilly u pacientov hospitalizovaných s ochorením COVID-19.

Nezávislý dohľad zhruba pred dvoma týždňami pozastavil nábor do štúdie testujúcej experimentálny liek v súvislosti s možným bezpečnostným rizikom. V pondelok však NIAID, ktorý výskum zastrešoval, oznámil, že bližšie preskúmanie situácie nepotvrdilo problém s bezpečnosťou, no odhalilo, že je veľmi nízka šanca, že by látka pomáhala hospitalizovaným pacientom.

Toto zistenie predstavuje problémy pre jeden z najsľubnejších liečebných postupov ochorenia COVID-19. Podobný liek, experimentálnu kombináciu dvoch protilátok od firmy Regeneron Pharmaceuticals, pritom dostal aj americký prezident Donald Trump.

Farmaceutická spoločnosť Eli Lilly, ktorá liek vyvíja, vo vyhlásení informovala, že vláda pokračuje v samostatnej štúdii, ktorá testuje liek na pacientoch s ľahkými a miernymi príznakmi s cieľom predísť ich hospitalizácii a tomu, aby sa ich ochorenie rozvinulo do vážneho. Spoločnosť tiež pokračuje vo vlastných štúdiách protilátky, ktorú vyvíjajú spolu s kanadskou spoločnosťou AbCellera.

Eli Lilly aj Regeneron pritom požiadali Úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA) o povolenie na núdzové použitie ich experimentálnych liekov, zatiaľ čo zároveň pokračujú so záverečnými fázami štúdií. Žiadosť Eli Lilly je podľa spoločnosti založená na iných výsledkoch naznačujúcich, že liek pomáha pacientom, ktorí nie sú hospitalizovaní, a budú preto pokračovať v snahe získať povolenie FDA.