Kľúčoví hráči budú hovoriť o reforme slovenského zdravotníctva, súčasný systém starostlivosti je neefektívny

O možnostiach využitia financií z fondu obnovy a odolnosti v slovenskom zdravotníctve, ako aj o nevyhnutných reformách a inováciách vedúcich k vyššej kvalite služieb v zdravotnej starostlivosti budú v utorok diskutovať účastníci verejného online podujatia ITAPA Digital Talk.

Kľúčoví hráči slovenského zdravotníctva sa zhodujú v tom, že súčasný systém poskytovania zdravotnej starostlivosti nie je efektívny a nepodporuje inovácie. Sú však presvedčení, že práve fond obnovy a odolnosti pre Slovensko spolu s európskymi štrukturálnymi fondmi na ďalšie programové obdobie môžu pomôcť financovať náklady reformy zdravotníctva.

Dokončuje sa plán obnovy

„Práve teraz je čas hovoriť o reforme zdravotníctva. Dokončuje sa plán obnovy a odolnosti, ktorý na dlhé roky dopredu zadefinuje, kam sa bude uberať reforma. Dnes potrebujeme diskutovať o inováciách v zdravotníctve, ako ich akcelerovať a zaviesť do praxe,“ tvrdí Samuel Arbe, predseda Centra inovatívneho zdravotníctva.

Podľa generálneho riaditeľa Centra vedecko-technických informácií SR Jána Kyseloviča je poskytovanie zdravotnej starostlivosti u nás málo otvorené inováciám, pričom inovatívne technológie sa málo dostávajú do zdravotníckej praxe. Preto upozorňuje, že „nejde o to, koľko inovácií môžeme posunúť vpred, ale o to, koľko inovácií sú naše systémy zdravotníctva schopné absorbovať“.

V akej fáze je reforma?

Spôsob, ako reformovať zdravotníctvo a ako na to využiť fond obnovy, predstavia na podujatí ITAPA Digital Talk aj zástupcovia ministerstva zdravotníctva. Ako podotýka Oskar Dvořák, generálny riaditeľ sekcie reformnej agendy rezortu zdravotníctva, každá úspešná reforma si vyžaduje dôslednú prácu s dátami, zabezpečené financovanie a hlavne politickú podporu. Spolu s Ivetou Griačovou, generálnou riaditeľkou sekcie efektívneho hospodárstva ministerstva zdravotníctva, prezradia, v akej fáze reformy sa vlastne nachádza Slovensko teraz, a kedy a ako sa plánuje mechanizmus implementácie projektov do praxe.

Federico Pratellesi z DG Sante z Európskej komisie oboznámi účastníkov diskusie s pohľadom EK na nastavenie reforiem a investícií v zdravotníctve na Slovensku. Vyjadrí sa aj k tomu, čo je v pláne obnovy nastavené dobre a čo z pohľadu EK v pláne chýba.

Nové impulzy

Koordinátorka projektu novej nemocnice z Univerzitnej nemocnice v Martine Martina Antošová sa vyjadrí k podstate moderného zdravotníctva, ktoré je podľa nej postavené na spojení vzdelávania, výskumu a dobrých manažérskych schopnostiach. Expert na zdravotníctvo Martin Smatana poukáže na to, že Slovensko sa môže stať svetovou špičkou v zavádzaní digitálnych inovácií v zdravotníctve, bez ktorých dobrá reforma nie je možná.

ITAPA Digital Talks je séria pravidelných online diskusných stolov s kľúčovými osobnosťami na aktuálne témy. Podujatia ITAPA už 20 rokov prinášajú nové impulzy a inšpirácie, pričom sa stali vrcholnou kongresovo-diskusnou platformou na Slovensku, so stovkami spíkrov a účastníkov z domáceho prostredia aj zahraničia.