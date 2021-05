Kolíková hlasovala proti Sputniku, o použití vakcín by mal rozhodovať výlučne Lengvarský

Rozhodnutie o tom, aká vakcína proti ochoreniu COVID-19 má byť na Slovensku použitá, je výlučná právomoc ministra zdravotníctva. Na sociálnej sieti to napísala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) s tým, že z tohto dôvodu v stredu 26. mája na vláde hlasovala proti spusteniu očkovania vakcínou Sputnik V.

Podľa ministerky ide v tomto prípade o odborné rozhodnutie a vláda nemôže v tomto suplovať rozhodnutie ministra Vladimíra Lengvarského. „Len minister a jeho ministerstvo môže rozhodnúť o tom, či daná vakcína je bezpečná a vhodná na to, aby bolo umožnené ľuďom sa ňou očkovať,“ zdôraznila Kolíková.

Vláda v stredu odsúhlasila používanie ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensku. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský dostal za úlohu umožniť očkovanie touto vakcínou v počte do 200-tisíc dávok, a to do 7. júna. Zároveň má vydať záväzné usmernenie.

To má zabezpečiť, že všetci občania, ktorým podajú vakcínu Sputnik V, budú v prípade výskytu potenciálnych vedľajších účinkov okamžite lekárom manažovaní v súlade s odbornými odporúčaniami.