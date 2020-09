Koľko testov na COVID-19 dokáže urobiť Slovensko denne? Podľa ministra patríme medzi špičku

Na Slovensku sa testuje správne. Pred rokovaním vlády to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. Ako uviedol, Slovensko je jedna z top piatich krajín, ktoré sa umiestňujú v počte testov na jedného pozitívne dokázaného.

„Podľa všetkého testujeme veľmi správne a počet negatívnych testov korešponduje počtu pozitívnych, teda ľudí, ktorých zachytíme,“ konštatoval. Ako doplnil, aktuálne dokážu laboratóriá otestovať do 7,5-tisíca vzoriek denne. Minister dúfa, že tieto kapacity sa nebudú musieť zvyšovať.

Medici pomôžu na odberných miestach

Hygienikom budú po novom na odberných miestach pomáhať medici. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorú s pripomienkami v stredu schválila vláda.

Ako uviedol Krajčí, novela zákona je odpoveďou na to, že rezort chce zvyšovať počet odberných miest. Táto úprava má byť využitá výlučne počas mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu. Kabinet zároveň odsúhlasil, aby sa zmenami parlament zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní.

„Chceme, aby zdravotní pracovníci v prvom rade zabezpečovali zdravotnú starostlivosť v nemocniciach. Budeme potrebovať aj pomoc medikov, eventuálne študentov ošetrovateľstva, ktorí by nám mohli pomôcť na odberových miestach,“ uviedol minister. Zákon podľa neho umožní posilniť kapacity zdravotníkov, aj pokiaľ by sa Slovensko dostalo do závažnejších fáz pandémie.

Ktorých študentov sa novela týka?

Zdravotné výkony budú môcť študenti zabezpečovať iba pod dohľadom odborne spôsobilého zdravotníckeho pracovníka.

„Čo sa týka dohľadávacej služby, tam nie je úplne nevyhnutné, aby to musel robiť potenciálny absolvent zdravotníckych štúdií. Pokiaľ však budú mať záujem pomôcť aj na úradoch verejného zdravotníctva, potešíme sa,“ doplnil šéf rezortu zdravotníctva.

Novela sa týka študentov doktorského študijného programu v odbore všeobecné lekárstvo, študentov ošetrovateľstva v dennej forme štúdia a študentov v odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej forme štúdia.

Primárne budú odoberať biologický materiál na zistenie respiračného vírusového ochorenia. Študenti všeobecného lekárstva a ošetrovateľstva budú môcť poskytovať aj základnú zdravotnú starostlivosť, ktorú majú zvládnutú v rámci štúdia.