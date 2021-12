Kollár s Hegerom sa stretli so šéfom záchranárov, ich požiadavky podporujú a vraj za ne budú bojovať

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) podporuje podmienky Slovenskej komory záchranárov, ktoré majú zlepšiť ich finančné ohodnotenie a sociálne postavenie. Kollár prijal v stredu predstaviteľov komory v budove parlamentu a povedal, že bude „bojovať“ za naplnenie ich požiadaviek.

So záchranármi sa v rovnaký deň stretol aj premiér Eduard Heger (OĽaNO), ktorý im tiež vyjadril podporu.

Záchranári majú viacero požiadaviek

Prezident Slovenskej komory záchranárov František Majerský povedal, že ich požiadavkou je navýšenie koeficientov pre záchranárov v objeme približne 12,5 milióna eur na rok 2022.

Ďalšou požiadavkou sú systémové zmeny súvisiace s plánom obnovy a úprava sociálneho zabezpečenia, pretože záchranári nemôžu podľa Majerského pracovať do vysokého veku z dôvodu fyzickej a psychickej náročnosti.

Odmena aj pre vodičov záchraniek

„Budem sa snažiť otvoriť to na koaličnej rade a pevne verím, že nejaký stred nájdeme,“ vyhlásil Kollár. Podľa neho by bolo správne, keby boli záchranky integrované pod štátom. Upozornil na to, že pracovníci v záchranných zložkách si ani nevedia zobrať hypotéku.

Kollár tiež verí, že sa podarí napraviť rozhodnutie, že vodiči záchraniek nedostanú avizovanú odmenu 350 eur pre zdravotníckych pracovníkov. Šéf parlamentu to označil za hanbu a verí, že sa to stalo len nedopatrením.

Premiér vyzdvihol prácu záchranárov

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR uviedol, že premiér na stretnutí vyzdvihol prácu záchranárov.

„Posledné dva pandemické roky sú ťažké pre každého z nás. Je preto neuveriteľné, že napriek tomu majú záchranári energiu pokračovať a zlepšovať slovenské zdravotníctvo,“ priblížil premiér s tým, že sa s Majerským dohodli, že sa využijú skúsenosti záchranárov aj pri realizácii plánu obnovy.

„Chcem záchranárov podporiť a vytvoriť im lepšie podmienky na prácu. Patrí im obrovská vďaka za nasadenie a dennodennú záchranu životov,“ doplnil Heger.

Záchranári protestovali za zvýšenie platov

O záchranároch sa začalo intenzívnejšie hovoriť po ich proteste zo 14. decembra pred budovou parlamentu v Bratislave. Protestovali, že neboli naplnené sľuby o zvyšovaní miezd, ktoré mali stabilizovať zdravotnícky personál.

Polícia počas protestov obmedzila na osobnej slobode dve osoby. Jedným zo zadržaných bol prezident komory záchranárov Majerský.