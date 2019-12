Komentár: Fico vyfliaskal Pellegriniho a ten sa len usmieva

Vláda dnes dostala taký výprask, že keby nebolo pred voľbami, bolo by to na jej pád. Iste, to by na jej čele nesmel stáť Peter Pellegrini.

Číslo jeden na kandidátke Smeru. Predseda vlády. A zároveň handrový panák, ktorý statočne drží, keď ho predseda strany Robert Fico fackuje.

S kým chce robiť reformu?

Dôležitý reformný zákon, stratifikáciu nemocníc, vláda radšej stiahla. Jej, prepytujem, predseda s úsmevom zahlásil, že nič sa nedeje, bude pripravená pre budúcu vládu.

Teoreticky sa snaží byť na jej čele. Namieste je preto otázka, ako chce s tými istými poslancami „pokračovať“ v reforme, ktorá sa ani nezačala, pretože ju tí istí poslanci odmietajú.

Dôležitejšie je ukázať, kto tu naozaj vládne

Robert Fico je zjavne vo forme. Takej tej svojej. Trestá neposlušných a robí to napriek tomu, že všetky tie reči o jednote tak vyzerajú ešte viac na smiech. Naozaj, nič by sa nestalo, keby ďalšie zákony prešli. Ale Fico sa rozhodol inak. Len aby spurnej ministerke ukázal, kto je tu šéf.

Dokonca mu nezáleží na tom, že vysiela signál o nejednotnosti strany. Nie, dôležitejšie je, aby ukázal, kto má kľúče od miešačky.

Zároveň tým však ukazuje, ako bude vyzerať Smer v budúcnosti. Nádeje na nejakú reformu či obrodenie Smeru tak už nevyzerajú reálne ani pre mimoriadne naivných ľudí. Toto je Smer, vážení. Fico má všetko v rukách a nohy si utiera do handrového panáka.