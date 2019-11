Komentár: Sviečka za zosnulú reformu nemocníc

V rámci zapaľovania sviečok za drahých zosnulých by sme teoreticky mohli zapáliť jednu aj za reformu nemocníc. V praxi sa to nepatrí. Navyše, ešte nie je oficiálne vyhlásená za mŕtvu, aj keď prognóza rozhodne nevyzerá dobre.

Potácanie sa stratifikácie parlamentom je však pozoruhodné. Už postup hnutia Sme rodina bol pračudesný.

Hnutie, ktoré sa vyžíva v teatrálnej komunikácii, miluje kamery a pozornosť médií, z ničoho nič otočilo. Len v rámci faktickej poznámky svoju podporu odvolalo. Bez udania konkrétneho dôvodu a z úst poslanca Pčolinského. Ten, pokiaľ vieme, nemá nič spoločné so zdravotníctvom. Čo to, dopekla, malo byť?

Aspoň Smer je jasný

Samotné odloženie hlasovania bolo neobvyklé. Prišlo ako blesk z jasného neba. A najbližšie dva dni sme sa mohli len dohadovať, čo sa vlastne udialo.

Nebolo však ťažké si domyslieť, odkiaľ vietor fúka, a napokon to ministerka Andrea Kalavská aj potvrdila. Predsa Smeru-SD, expremiér Robert Fico, sa skrátka snaží torpédovať jedinú reformu zdravotníctva, na ktorú sa Slovensko zmohlo počas dekády vlády Smeru.

Ani sa netají tým, prečo to vlastne robí. Stavia sa do ochrany úbohých ľudí, ktorí by zaručene umierali pred opustenými budovami zatvorených nemocníc.

„Zatváranie nemocníc“ je jeho kľúčová fráza, ktorú používa často a rád. Najmä, keď sú nablízku kamery, aby jeho odkaz televízie priniesli aj do najzapadnutejšieho kúta Slovenska, kde nie je internet ani trafika s novinami, zato televízny signál tam ešte doletí.

Odkaz ľudu je jasný: Fico ich zachraňuje pred tým, aby im zavreli nemocnice.

Čo na tom, že tento jeho obraz s realitou nemá nič spoločné? To je predsa vedľajšie. Dôležité je, ako sa dokáže prihovoriť voličom.

Repríza

Nemusíme si toho pamätať až tak veľa, aby sme pri tomto divadielku mali pocit déja vu. Opäť bola pri tom kamera, chrabrý Fico demolujúci zákerných útočníkov na úbohých ľudí a… realita na hony vzdialená tomuto predstaveniu.

Ešte za Druckerových čias sa štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa topila v problémoch, ktoré jej spôsobili, predstavte si, nominanti Smeru svojím kreatívnym účtovníctvom. O štedrom dotovaní tety Anky už ani nehovoriac.

Výsledkom bolo, že VšZP musela prijať ozdravný plán a prísť so šetriacimi opatreniami. Keď sa vo verejnosti rozbehla panika, že to môže mať dopad na pacientov, zasiahol Fico. Zapol kameru a ako veľký frajer zavolal riaditeľovi poisťovne Miroslavovi Kočanovi. Ani ho nepustil k slovu, sfúkol ho ako malé decko a nakázal mu stiahnuť ozdravný plán. Video zavesil na sociálnu sieť.

Nič to, že splietal dve rôzne veci a ozdravný plán VšZP zrušiť nijako nemohla, keďže povinnosť predložiť – a plniť – jej určuje zákon. Realita bola vedľajšia, dôležité bolo predviesť sa.

Niečo je inak

No predsa je čosi inak. Fico sa spred kamier akosi vytratil. Ťažko zrejme udržiavať zdanie hrozby zatvárania nemocníc, keď už asi stokrát zaznelo, že sa nemocnice zatvárať nebudú.

Prečo reformu nepustí teda aspoň do druhého čítania, je teda záhadou. Obzvlášť, ak si uvedomíme, že okrem stratifikácie sa v nemilosti ocitla aj novela zákona o verejnom zdraví. Presne tá, ktorá zakazuje prijať do škôlky nezaočkované dieťa.

V kuloároch sa hovorí, že tento svoj krok Fico zobchodoval s kotlebovcami, ktorí mu na oplátku pomohli zaviesť 50-dňové moratórium.

Nech je ako chce, dôsledok je jeden: stratifikácia neumiera prirodzenou smrťou. Stala sa obeťou politikárčenia. A túžby nahnať si hlasy bez ohľadu na to, čo to v reálnom živote spôsobí.